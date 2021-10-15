https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754716425.html

В Москве за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID-19

За сутки в Москве госпитализирован 1451 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 583 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:36

2021-10-15T12:36

2021-10-15T12:36

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

распространение коронавируса

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 1451 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 583 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлен 6631 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 1451 человек. На ИВЛ находятся 583 человека", - говорится в сообщении.В городе выздоровели еще 3756 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 526 076. Скончались 70 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20211015/vaktsina-1754676135.html

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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии