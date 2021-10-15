https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754716425.html
В Москве за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID-19
За сутки в Москве госпитализирован 1451 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 583 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:36
2021-10-15T12:36
2021-10-15T12:36
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 1451 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 583 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлен 6631 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 1451 человек. На ИВЛ находятся 583 человека", - говорится в сообщении.В городе выздоровели еще 3756 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 526 076. Скончались 70 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID, на ИВЛ находятся 583 человека