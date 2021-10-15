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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен за минувшие сутки в Калмыкии, Магаданской и Сахалинской областях — 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:58
2021-10-15T11:58
2021-10-15T11:58
распространение коронавируса
общество
республика тыва
сахалинская область
магаданская область
камчатский край
республика алтай
республика калмыкия
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен за минувшие сутки в Калмыкии, Магаданской и Сахалинской областях — 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Магаданская область, Сахалинская область - 0,19%, 2. Камчатский край - 0,2%, 3. Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Бурятия - 0,21%", - говорится в сообщении.
республика тыва
сахалинская область
магаданская область
камчатский край
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 выявили в Калмыкии, Магаданской и Сахалинской областях