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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754706836.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен за минувшие сутки в Калмыкии, Магаданской и Сахалинской областях — 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:58
2021-10-15T11:58
распространение коронавируса
общество
республика тыва
сахалинская область
магаданская область
камчатский край
республика алтай
республика калмыкия
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен за минувшие сутки в Калмыкии, Магаданской и Сахалинской областях — 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Магаданская область, Сахалинская область - 0,19%, 2. Камчатский край - 0,2%, 3. Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Бурятия - 0,21%", - говорится в сообщении.
республика тыва
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общество, республика тыва, сахалинская область, магаданская область, камчатский край, республика алтай, республика калмыкия, здоровье - общество, республика бурятия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:58 15.10.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 выявили в Калмыкии, Магаданской и Сахалинской областях

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен за минувшие сутки в Калмыкии, Магаданской и Сахалинской областях — 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Магаданская область, Сахалинская область - 0,19%, 2. Камчатский край - 0,2%, 3. Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Бурятия - 0,21%", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаОбществоРеспублика ТываСахалинская областьМагаданская областьКамчатский крайРеспублика АлтайРеспублика КалмыкияЗдоровье - ОбществоРеспублика БурятияРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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