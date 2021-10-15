https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754706836.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен за минувшие сутки в Калмыкии, Магаданской и Сахалинской областях — 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:58

2021-10-15T11:58

2021-10-15T11:58

распространение коронавируса

общество

республика тыва

сахалинская область

магаданская область

камчатский край

республика алтай

республика калмыкия

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен за минувшие сутки в Калмыкии, Магаданской и Сахалинской областях — 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Магаданская область, Сахалинская область - 0,19%, 2. Камчатский край - 0,2%, 3. Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Бурятия - 0,21%", - говорится в сообщении.

республика тыва

сахалинская область

магаданская область

камчатский край

республика алтай

республика калмыкия

республика бурятия

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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