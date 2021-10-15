https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754706580.html
В России зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19 за сутки
В России зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 15.10.2021
В России зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19 за сутки
Новый максимум смертей с COVID-19 за сутки отмечен в России, он составил 999 случаев, за пандемию умерли 221 313 человек с заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:57
2021-10-15T11:57
2021-10-15T11:57
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Новый максимум смертей с COVID-19 за сутки отмечен в России, он составил 999 случаев, за пандемию умерли 221 313 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 999 смертей... За весь период по России умерло 221 313 человек", - говорится в сообщении. В частности, в Москве за сутки скончались 70 человек, в Санкт-Петербурге – 62, в Краснодарском крае – 40.В штабе уточнили, что из-за технической ошибки скорректирована цифра на 14 октября. По состоянию на 14 октября количество подтвержденных смертей в Москве - 71 вместо 72. Количество смертей в целом по стране на 14 октября за сутки 985 (вместо 986). Общее количество смертей по стране на 14 октября 220 314 (вместо 220 315).
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754296295.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19 за сутки
В России за сутки умерли от COVID-19 999 человек, это новый максимум смертности