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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754706580.html
В России зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19 за сутки
В России зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 15.10.2021
В России зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19 за сутки
Новый максимум смертей с COVID-19 за сутки отмечен в России, он составил 999 случаев, за пандемию умерли 221 313 человек с заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:57
2021-10-15T11:57
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Новый максимум смертей с COVID-19 за сутки отмечен в России, он составил 999 случаев, за пандемию умерли 221 313 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 999 смертей... За весь период по России умерло 221 313 человек", - говорится в сообщении. В частности, в Москве за сутки скончались 70 человек, в Санкт-Петербурге – 62, в Краснодарском крае – 40.В штабе уточнили, что из-за технической ошибки скорректирована цифра на 14 октября. По состоянию на 14 октября количество подтвержденных смертей в Москве - 71 вместо 72. Количество смертей в целом по стране на 14 октября за сутки 985 (вместо 986). Общее количество смертей по стране на 14 октября 220 314 (вместо 220 315).
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:57 15.10.2021
 
В России зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19 за сутки

В России за сутки умерли от COVID-19 999 человек, это новый максимум смертности

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Новый максимум смертей с COVID-19 за сутки отмечен в России, он составил 999 случаев, за пандемию умерли 221 313 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 999 смертей... За весь период по России умерло 221 313 человек", - говорится в сообщении. В частности, в Москве за сутки скончались 70 человек, в Санкт-Петербурге – 62, в Краснодарском крае – 40.
В штабе уточнили, что из-за технической ошибки скорректирована цифра на 14 октября. По состоянию на 14 октября количество подтвержденных смертей в Москве - 71 вместо 72. Количество смертей в целом по стране на 14 октября за сутки 985 (вместо 986). Общее количество смертей по стране на 14 октября 220 314 (вместо 220 315).
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 23:52Распространение коронавируса
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