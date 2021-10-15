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В минобороны Азербайджана отвергли причастность к инциденту в Карабахе
В минобороны Азербайджана отвергли причастность к инциденту в Карабахе - РИА Новости, 15.10.2021
В минобороны Азербайджана отвергли причастность к инциденту в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило, что непричастно к инциденту в Карабахе. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T01:45
2021-10-15T01:45
в мире
армения
азербайджан
москва
нагорно-карабахская республика
минобороны азербайджана
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что непричастно к инциденту в Карабахе.Ранее минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что шесть военных получили ранения в четверг в результате обстрела с азербайджанской стороны. Государственный министр (глава правительства) Карабаха Артак Бегларян позднее сообщил о стабилизации ситуации по всей протяженности на линии соприкосновения.В Баку утверждают, что имела место "перестрелка между незаконными армянскими вооруженными формированиями".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211015/karabakh-1754661900.html
армения
азербайджан
москва
нагорно-карабахская республика
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в мире, армения, азербайджан, москва, нагорно-карабахская республика, минобороны азербайджана
01:45 15.10.2021
 
В минобороны Азербайджана отвергли причастность к инциденту в Карабахе

В минобороны Азербайджана отвергли причастность к инциденту на линии соприкосновения

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие пограничных войск Азербайджана
Военнослужащие пограничных войск Азербайджана - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что непричастно к инциденту в Карабахе.
Ранее минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что шесть военных получили ранения в четверг в результате обстрела с азербайджанской стороны. Государственный министр (глава правительства) Карабаха Артак Бегларян позднее сообщил о стабилизации ситуации по всей протяженности на линии соприкосновения.
"Азербайджанская армия не имеет отношения к инциденту", - заявили агентству Sputnik Азербайджан в азербайджанском минобороны.
В Баку утверждают, что имела место "перестрелка между незаконными армянскими вооруженными формированиями".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Защитный шлем военнослужащего - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
01:02
В Карабахе заявили об отсутствии территориальных потерь после обстрела
 
В миреАрменияАзербайджанМоскваНагорно-Карабахская РеспубликаМинобороны Азербайджана
 
 
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