https://ria.ru/20211015/forum-1754747637.html
Санкт-Петербургский международный культурный форум
Санкт-Петербургский международный культурный форум - РИА Новости, 15.10.2021
Санкт-Петербургский международный культурный форум
Санкт-Петербургский международный культурный форум – международная площадка для встреч, открытого диалога и обмена опытом между специалистами в области культуры РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T15:02
2021-10-15T15:02
2021-10-15T15:02
справки
санкт-петербург
санкт-петербургский международный культурный форум
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150903/09/1509030907_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_1a849473651879f884b139d5d9d55b4b.jpg
Санкт-Петербургский международный культурный форум – международная площадка для встреч, открытого диалога и обмена опытом между специалистами в области культуры и культурной политики, представителями государственной власти, политиками и бизнесменами разных стран. Форум был учрежден распоряжением правительства РФ по инициативе Минкультуры России и проводится ежегодно с 2013 года. Организаторами Международного культурного форума являются правительство Российской Федерации, Министерство культуры России, правительство Санкт-Петербурга.Деятельность форума ориентирована на международное сотрудничество, взаимообогащение культур и интеграцию России в мировое культурное пространство.Вместе с тем мероприятие способствует расширению российского культурного присутствия в мире, создает благоприятные условия для продвижения за рубежом духовных ценностей России и ее богатого наследия.Среди главных целей форума – развитие международного сотрудничества в сфере культуры; сохранение и развитие российской культуры как важнейшего стратегического ресурса страны; поддержка культурных инициатив; утверждение высокого престижа российской культуры; обеспечение максимальной доступности культурных и духовных ценностей; приобщение подрастающего поколения к наследию мировой и отечественной культуры; позиционирование Санкт-Петербурга как одной из "культурных столиц" мира.Основная программа Международного культурного форума развивается в трех направлениях: профессиональный поток, общественный поток и фестивальная программа.Профессиональный поток – это мероприятия 14 секций, каждая из которых охватывает одну из областей культурной деятельности, тематические треки, события деловой площадки, мероприятия стран-гостей и стран со специальной программой, официальные мероприятия форума, церемонии подписания соглашений и вручения премий.Общественный поток – это дискуссии и лекции для широкой аудитории, в том числе мероприятия специального проекта форума – Открытого лектория "Культура 2.0", а также спектакли, концерты, выставки и другие события.Фестивальная программа – это многочисленные премьеры и культурные мероприятия для жителей и гостей Санкт-Петербурга, приуроченные к дням проведения форума.На полях форума ежегодно вручаются премия имени А.В. Луначарского, присуждаемая работникам музеев, театров, библиотек, киностудий и других учреждений культуры, а также премия "Меценат года", которой награждаются выдающиеся филантропы, поддерживающие проекты по сохранению культурного наследия России.В 2019 году VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходил с 14 по 16 ноября. Его программа включала 415 мероприятий на 95 площадках. Главной темой форума была "Культурные коды в условиях глобализации". Главной площадкой по сложившейся традиции стал Главный штаб Государственного Эрмитажа. Деловая площадка развернула свою работу в Российском этнографическом музее, Открытый лекторий "Культура 2.0" – в Центральном выставочном зале "Манеж". В форуме приняли участие более 15 тысяч человек из 96 стран. В ходе форума было подписано более 90 международных договоров, включающих проведение выставок между музеями, гастроли, обменные программы. В 2020 году форум, запланированный на ноябрь, был отменен в связи с пандемией коронавируса. 15 октября 2021 года министерство культуры РФ сообщило, что Санкт-Петербургский международный культурный форум, проведение которого было запланировано с 11 по 13 ноября, отменен из-за пандемии коронавируса. По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, форум отменен в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Такое решение было принято после серии консультаций с Роспотребнадзором, правительством РФ, правительством Санкт-Петербурга и профессиональным сообществом.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150903/09/1509030907_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_cdee20b10d6e0ad9e6563eb3b4d51107.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, санкт-петербург, санкт-петербургский международный культурный форум, коронавирус в россии
Санкт-Петербургский международный культурный форум
– международная площадка для встреч, открытого диалога и обмена опытом между специалистами в области культуры и культурной политики, представителями государственной власти, политиками и бизнесменами разных стран.
Форум был учрежден
распоряжением правительства РФ по инициативе Минкультуры России и проводится ежегодно с 2013 года.
Организаторами
Международного культурного форума являются правительство Российской Федерации, Министерство культуры России, правительство Санкт-Петербурга
.
Деятельность форума ориентирована на международное сотрудничество, взаимообогащение культур и интеграцию России в мировое культурное пространство.
Вместе с тем мероприятие способствует расширению российского культурного присутствия в мире, создает благоприятные условия для продвижения за рубежом духовных ценностей России и ее богатого наследия.
Среди главных целей форума – развитие международного сотрудничества в сфере культуры; сохранение и развитие российской культуры как важнейшего стратегического ресурса страны; поддержка культурных инициатив; утверждение высокого престижа российской культуры; обеспечение максимальной доступности культурных и духовных ценностей; приобщение подрастающего поколения к наследию мировой и отечественной культуры; позиционирование Санкт-Петербурга как одной из "культурных столиц" мира.
Основная программа Международного культурного форума развивается в трех направлениях: профессиональный поток, общественный поток и фестивальная программа.
Профессиональный поток – это мероприятия 14 секций, каждая из которых охватывает одну из областей культурной деятельности, тематические треки, события деловой площадки, мероприятия стран-гостей и стран со специальной программой, официальные мероприятия форума, церемонии подписания соглашений и вручения премий.
Общественный поток – это дискуссии и лекции для широкой аудитории, в том числе мероприятия специального проекта форума – Открытого лектория "Культура 2.0", а также спектакли, концерты, выставки и другие события.
Фестивальная программа – это многочисленные премьеры и культурные мероприятия для жителей и гостей Санкт-Петербурга, приуроченные к дням проведения форума.
На полях форума ежегодно вручаются
премия имени А.В. Луначарского, присуждаемая
работникам музеев, театров, библиотек, киностудий и других учреждений культуры, а также премия "Меценат года"
, которой награждаются выдающиеся филантропы, поддерживающие проекты по сохранению культурного наследия России.
В 2019 году VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходил
с 14 по 16 ноября. Его программа включала 415 мероприятий на 95 площадках. Главной темой форума была "Культурные коды в условиях глобализации". Главной площадкой по сложившейся традиции стал Главный штаб Государственного Эрмитажа. Деловая площадка развернула свою работу в Российском этнографическом музее, Открытый лекторий "Культура 2.0" – в Центральном выставочном зале "Манеж".
В форуме приняли участие
более 15 тысяч человек из 96 стран. В ходе форума было подписано более 90 международных договоров, включающих проведение выставок между музеями, гастроли, обменные программы.
В 2020 году форум, запланированный на ноябрь, был отменен
в связи с пандемией коронавируса.
15 октября 2021 года министерство культуры РФ сообщило
, что Санкт-Петербургский международный культурный форум, проведение которого было запланировано с 11 по 13 ноября, отменен из-за пандемии коронавируса. По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой
, форум отменен в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Такое решение было принято после серии консультаций с Роспотребнадзором
, правительством РФ, правительством Санкт-Петербурга и профессиональным сообществом.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников