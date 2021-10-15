https://ria.ru/20211015/forum-1754747637.html

Санкт-Петербургский международный культурный форум

Санкт-Петербургский международный культурный форум - РИА Новости, 15.10.2021

Санкт-Петербургский международный культурный форум

Санкт-Петербургский международный культурный форум – международная площадка для встреч, открытого диалога и обмена опытом между специалистами в области культуры РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:02

2021-10-15T15:02

2021-10-15T15:02

справки

санкт-петербург

санкт-петербургский международный культурный форум

коронавирус в россии

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Санкт-Петербургский международный культурный форум – международная площадка для встреч, открытого диалога и обмена опытом между специалистами в области культуры и культурной политики, представителями государственной власти, политиками и бизнесменами разных стран. Форум был учрежден распоряжением правительства РФ по инициативе Минкультуры России и проводится ежегодно с 2013 года. Организаторами Международного культурного форума являются правительство Российской Федерации, Министерство культуры России, правительство Санкт-Петербурга.Деятельность форума ориентирована на международное сотрудничество, взаимообогащение культур и интеграцию России в мировое культурное пространство.Вместе с тем мероприятие способствует расширению российского культурного присутствия в мире, создает благоприятные условия для продвижения за рубежом духовных ценностей России и ее богатого наследия.Среди главных целей форума – развитие международного сотрудничества в сфере культуры; сохранение и развитие российской культуры как важнейшего стратегического ресурса страны; поддержка культурных инициатив; утверждение высокого престижа российской культуры; обеспечение максимальной доступности культурных и духовных ценностей; приобщение подрастающего поколения к наследию мировой и отечественной культуры; позиционирование Санкт-Петербурга как одной из "культурных столиц" мира.Основная программа Международного культурного форума развивается в трех направлениях: профессиональный поток, общественный поток и фестивальная программа.Профессиональный поток – это мероприятия 14 секций, каждая из которых охватывает одну из областей культурной деятельности, тематические треки, события деловой площадки, мероприятия стран-гостей и стран со специальной программой, официальные мероприятия форума, церемонии подписания соглашений и вручения премий.Общественный поток – это дискуссии и лекции для широкой аудитории, в том числе мероприятия специального проекта форума – Открытого лектория "Культура 2.0", а также спектакли, концерты, выставки и другие события.Фестивальная программа – это многочисленные премьеры и культурные мероприятия для жителей и гостей Санкт-Петербурга, приуроченные к дням проведения форума.На полях форума ежегодно вручаются премия имени А.В. Луначарского, присуждаемая работникам музеев, театров, библиотек, киностудий и других учреждений культуры, а также премия "Меценат года", которой награждаются выдающиеся филантропы, поддерживающие проекты по сохранению культурного наследия России.В 2019 году VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходил с 14 по 16 ноября. Его программа включала 415 мероприятий на 95 площадках. Главной темой форума была "Культурные коды в условиях глобализации". Главной площадкой по сложившейся традиции стал Главный штаб Государственного Эрмитажа. Деловая площадка развернула свою работу в Российском этнографическом музее, Открытый лекторий "Культура 2.0" – в Центральном выставочном зале "Манеж". В форуме приняли участие более 15 тысяч человек из 96 стран. В ходе форума было подписано более 90 международных договоров, включающих проведение выставок между музеями, гастроли, обменные программы. В 2020 году форум, запланированный на ноябрь, был отменен в связи с пандемией коронавируса. 15 октября 2021 года министерство культуры РФ сообщило, что Санкт-Петербургский международный культурный форум, проведение которого было запланировано с 11 по 13 ноября, отменен из-за пандемии коронавируса. По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, форум отменен в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Такое решение было принято после серии консультаций с Роспотребнадзором, правительством РФ, правительством Санкт-Петербурга и профессиональным сообществом.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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