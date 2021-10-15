https://ria.ru/20211015/epivakkorona-1754742038.html
Борисов рассказал о поставках "ЭпиВакКороны" в Венесуэлу
Борисов рассказал о поставках "ЭпиВакКороны" в Венесуэлу - РИА Новости, 15.10.2021
Борисов рассказал о поставках "ЭпиВакКороны" в Венесуэлу
Начало поставок российской вакцины "ЭпиВакКорона" в Венесуэлу ожидается в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:33
2021-10-15T14:33
2021-10-15T15:46
распространение коронавируса
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венесуэла
юрий борисов (вице-премьер)
россия
коронавирус covid-19
вакцина "эпиваккорона"
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Начало поставок российской вакцины "ЭпиВакКорона" в Венесуэлу ожидается в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов."С конца 2020 года российской стороной поставлено в Венесуэлу 3 миллиона 860 тысяч доз вакцины "Спутник V", порядка 60 тысяч упаковок антиковидного препарата. Состоялась регистрация в регуляторных органах Венесуэлы российских вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V". Символично, что Венесуэла стала первым зарубежным государством, с которым подписано соглашение о поставке "ЭпиВакКороны". Мы рассчитываем, что в скором времени перейдем к практической реализации этого проекта", - сказал Борисов в ходе российско-венесуэльской комиссии высокого уровня в Москве.Также Борисов рассказал, что осуществляются поставки вакцин против гриппа, поставки инсулина. Рассматривается вопрос производства российского инсулина в Венесуэле с поставкой соответствующих технологий."Прорабатывается вопрос переноса технологий и производства инсулина на территории Венесуэлы", - сказал вице-премьер.Вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в октябре 2020 года, тогда же было запущено производство препарата, сначала на площадке разработчика научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, в 2021 году оно расширено за счет присоединения новосибирского предприятия "Вектор Биагальм", третьей площадкой стала компания "Герофарм".
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в мире, венесуэла, юрий борисов (вице-премьер), россия, коронавирус covid-19, вакцина "эпиваккорона"
14:33 15.10.2021 (обновлено: 15:46 15.10.2021)
Борисов рассказал о поставках "ЭпиВакКороны" в Венесуэлу
Вице-премьер Борисов: поставки "ЭпиВакКороны" в Венесуэлу начнутся в ближайшее время
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
Начало поставок российской вакцины "ЭпиВакКорона
" в Венесуэлу
ожидается в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов
.
"С конца 2020 года российской стороной поставлено в Венесуэлу 3 миллиона 860 тысяч доз вакцины "Спутник V", порядка 60 тысяч упаковок антиковидного препарата. Состоялась регистрация в регуляторных органах Венесуэлы российских вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V". Символично, что Венесуэла стала первым зарубежным государством, с которым подписано соглашение о поставке "ЭпиВакКороны". Мы рассчитываем, что в скором времени перейдем к практической реализации этого проекта", - сказал Борисов в ходе российско-венесуэльской комиссии высокого уровня в Москве.
Также Борисов рассказал, что осуществляются поставки вакцин против гриппа, поставки инсулина. Рассматривается вопрос производства российского инсулина в Венесуэле с поставкой соответствующих технологий.
"Прорабатывается вопрос переноса технологий и производства инсулина на территории Венесуэлы", - сказал вице-премьер.
Вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в октябре 2020 года, тогда же было запущено производство препарата, сначала на площадке разработчика научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, в 2021 году оно расширено за счет присоединения новосибирского предприятия "Вектор Биагальм", третьей площадкой стала компания "Герофарм".