Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211015/epivakkorona-1754742038.html
Борисов рассказал о поставках "ЭпиВакКороны" в Венесуэлу
Борисов рассказал о поставках "ЭпиВакКороны" в Венесуэлу - РИА Новости, 15.10.2021
Борисов рассказал о поставках "ЭпиВакКороны" в Венесуэлу
Начало поставок российской вакцины "ЭпиВакКорона" в Венесуэлу ожидается в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:33
2021-10-15T15:46
распространение коронавируса
в мире
венесуэла
юрий борисов (вице-премьер)
россия
коронавирус covid-19
вакцина "эпиваккорона"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593672237_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_90f3fc85446530f44207794e130b36a1.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Начало поставок российской вакцины "ЭпиВакКорона" в Венесуэлу ожидается в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов."С конца 2020 года российской стороной поставлено в Венесуэлу 3 миллиона 860 тысяч доз вакцины "Спутник V", порядка 60 тысяч упаковок антиковидного препарата. Состоялась регистрация в регуляторных органах Венесуэлы российских вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V". Символично, что Венесуэла стала первым зарубежным государством, с которым подписано соглашение о поставке "ЭпиВакКороны". Мы рассчитываем, что в скором времени перейдем к практической реализации этого проекта", - сказал Борисов в ходе российско-венесуэльской комиссии высокого уровня в Москве.Также Борисов рассказал, что осуществляются поставки вакцин против гриппа, поставки инсулина. Рассматривается вопрос производства российского инсулина в Венесуэле с поставкой соответствующих технологий."Прорабатывается вопрос переноса технологий и производства инсулина на территории Венесуэлы", - сказал вице-премьер.Вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в октябре 2020 года, тогда же было запущено производство препарата, сначала на площадке разработчика научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, в 2021 году оно расширено за счет присоединения новосибирского предприятия "Вектор Биагальм", третьей площадкой стала компания "Герофарм".
https://ria.ru/20210703/epivakkorona-1739440399.html
венесуэла
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593672237_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_86ace413eaedd319d800994528a24ff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, венесуэла, юрий борисов (вице-премьер), россия, коронавирус covid-19, вакцина "эпиваккорона"
14:33 15.10.2021 (обновлено: 15:46 15.10.2021)
 
Борисов рассказал о поставках "ЭпиВакКороны" в Венесуэлу

Вице-премьер Борисов: поставки "ЭпиВакКороны" в Венесуэлу начнутся в ближайшее время

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует вакцину "ЭпиВакКорона"
Медработник демонстрирует вакцину ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Начало поставок российской вакцины "ЭпиВакКорона" в Венесуэлу ожидается в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"С конца 2020 года российской стороной поставлено в Венесуэлу 3 миллиона 860 тысяч доз вакцины "Спутник V", порядка 60 тысяч упаковок антиковидного препарата. Состоялась регистрация в регуляторных органах Венесуэлы российских вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V". Символично, что Венесуэла стала первым зарубежным государством, с которым подписано соглашение о поставке "ЭпиВакКороны". Мы рассчитываем, что в скором времени перейдем к практической реализации этого проекта", - сказал Борисов в ходе российско-венесуэльской комиссии высокого уровня в Москве.
Также Борисов рассказал, что осуществляются поставки вакцин против гриппа, поставки инсулина. Рассматривается вопрос производства российского инсулина в Венесуэле с поставкой соответствующих технологий.
"Прорабатывается вопрос переноса технологий и производства инсулина на территории Венесуэлы", - сказал вице-премьер.
Вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в октябре 2020 года, тогда же было запущено производство препарата, сначала на площадке разработчика научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, в 2021 году оно расширено за счет присоединения новосибирского предприятия "Вектор Биагальм", третьей площадкой стала компания "Герофарм".
Сотрудники на линии розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на предприятии Вектор-БиАльгам в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 08:00Наука
"ЭпиВакКорона". Чем вакцина от COVID-19 Центра "Вектор" лучше остальных
 
Распространение коронавирусаВ миреВенесуэлаЮрий Борисов (вице-премьер)РоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "ЭпиВакКорона"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
00:33ВМС США прокомментировали инцидент с эсминцем в Японском море
Лента новостейМолния