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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211015/egipet-1754716913.html
Эксперты опасаются, что российским туристам не хватит мест в отелях Египта
Эксперты опасаются, что российским туристам не хватит мест в отелях Египта - РИА Новости, 15.10.2021
Эксперты опасаются, что российским туристам не хватит мест в отелях Египта
Эксперты прогнозируют дефицит мест в отелях Египта после запуска чартерных рейсов из России, проблема может возникнуть в связи с постепенным снятием ограничений РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:10
2021-10-15T13:11
туризм
египет
новости - туризм
отели
туризм
россия
куда поехать
отдых на море
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Эксперты прогнозируют дефицит мест в отелях Египта после запуска чартерных рейсов из России, проблема может возникнуть в связи с постепенным снятием ограничений на въезд для европейских туристов, сообщает TourDom.Так, один из ключевых рынков – Великобритания – недавно исключила Египет из "красного" списка стран. Первые гости прибыли в Шарм-эш-Шейх 10 октября. В конце месяца Египет ждет гостей из Италии.Россиянам придется побороться за места в отелях Египта и с египтянами – в стране активно развивается внутренний туризм."Полетела Европа, гостиницы полностью заполнены", – прокомментировали в компании "Библио-Глобус". Другие эксперты подтверждают – места в популярных отелях нарасхват. По словам исполнительного директора туроператора "И-Линь Туризм" Константина Громова, 50 процентов отелей Египта уже заполнены на ноябрьские праздники, на Новый год идет активный выкуп блоков мест как российскими, так и египетскими компаниями.В TEZ TOUR пояснили, что ни в Египте, ни в России не ожидали принятия решения о снятии ограничений на чартерные и регулярные рейсы в такие короткие сроки. Многие отели переориентировались на другие рынки. Кроме этого, из-за ограничений по коронавирусу заполняемость должна составлять максимум 70–80 процентов.Высокую загрузку подтверждают и сами египетские гостиницы. "Отель заполнен на 95 процентов. На данный момент у нас больше туристов из Армении", – рассказала менеджер по работе с гостями одного из отелей в Шарм-эш-Шейхе Вероника Пенясова."Туристов у нас немало, это связано с каникулами у детей, но дефицита номеров нет, все в пределах нормы, установленной министерством туризма и здравоохранения", – рассказали в гостинице в Хургаде. В этом отеле больше всего гостей из России, Украины и Румынии.
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египет, новости - туризм, отели, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
13:10 15.10.2021 (обновлено: 13:11 15.10.2021)
 
Эксперты опасаются, что российским туристам не хватит мест в отелях Египта

Эксперты: после запуска чартеров из России в отелях Египта может возникнуть дефицит мест

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтель в Шарм-эль-Шейхе
Отель в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Эксперты прогнозируют дефицит мест в отелях Египта после запуска чартерных рейсов из России, проблема может возникнуть в связи с постепенным снятием ограничений на въезд для европейских туристов, сообщает TourDom.
Так, один из ключевых рынков – Великобритания – недавно исключила Египет из "красного" списка стран. Первые гости прибыли в Шарм-эш-Шейх 10 октября. В конце месяца Египет ждет гостей из Италии.
Россиянам придется побороться за места в отелях Египта и с египтянами – в стране активно развивается внутренний туризм.
"Полетела Европа, гостиницы полностью заполнены", – прокомментировали в компании "Библио-Глобус". Другие эксперты подтверждают – места в популярных отелях нарасхват. По словам исполнительного директора туроператора "И-Линь Туризм" Константина Громова, 50 процентов отелей Египта уже заполнены на ноябрьские праздники, на Новый год идет активный выкуп блоков мест как российскими, так и египетскими компаниями.
В TEZ TOUR пояснили, что ни в Египте, ни в России не ожидали принятия решения о снятии ограничений на чартерные и регулярные рейсы в такие короткие сроки. Многие отели переориентировались на другие рынки. Кроме этого, из-за ограничений по коронавирусу заполняемость должна составлять максимум 70–80 процентов.
Высокую загрузку подтверждают и сами египетские гостиницы. "Отель заполнен на 95 процентов. На данный момент у нас больше туристов из Армении", – рассказала менеджер по работе с гостями одного из отелей в Шарм-эш-Шейхе Вероника Пенясова.
"Туристов у нас немало, это связано с каникулами у детей, но дефицита номеров нет, все в пределах нормы, установленной министерством туризма и здравоохранения", – рассказали в гостинице в Хургаде. В этом отеле больше всего гостей из России, Украины и Румынии.
Туристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 16:10Туризм
Туроператоры рассказали, насколько подешевеют путевки в Египет
 
ТуризмЕгипетНовости - ТуризмОтелиТуризмРоссиякуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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