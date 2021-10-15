https://ria.ru/20211015/egipet-1754716913.html

Эксперты опасаются, что российским туристам не хватит мест в отелях Египта

Эксперты опасаются, что российским туристам не хватит мест в отелях Египта - РИА Новости, 15.10.2021

Эксперты опасаются, что российским туристам не хватит мест в отелях Египта

Эксперты прогнозируют дефицит мест в отелях Египта после запуска чартерных рейсов из России, проблема может возникнуть в связи с постепенным снятием ограничений РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T13:10

2021-10-15T13:10

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Эксперты прогнозируют дефицит мест в отелях Египта после запуска чартерных рейсов из России, проблема может возникнуть в связи с постепенным снятием ограничений на въезд для европейских туристов, сообщает TourDom.Так, один из ключевых рынков – Великобритания – недавно исключила Египет из "красного" списка стран. Первые гости прибыли в Шарм-эш-Шейх 10 октября. В конце месяца Египет ждет гостей из Италии.Россиянам придется побороться за места в отелях Египта и с египтянами – в стране активно развивается внутренний туризм."Полетела Европа, гостиницы полностью заполнены", – прокомментировали в компании "Библио-Глобус". Другие эксперты подтверждают – места в популярных отелях нарасхват. По словам исполнительного директора туроператора "И-Линь Туризм" Константина Громова, 50 процентов отелей Египта уже заполнены на ноябрьские праздники, на Новый год идет активный выкуп блоков мест как российскими, так и египетскими компаниями.В TEZ TOUR пояснили, что ни в Египте, ни в России не ожидали принятия решения о снятии ограничений на чартерные и регулярные рейсы в такие короткие сроки. Многие отели переориентировались на другие рынки. Кроме этого, из-за ограничений по коронавирусу заполняемость должна составлять максимум 70–80 процентов.Высокую загрузку подтверждают и сами египетские гостиницы. "Отель заполнен на 95 процентов. На данный момент у нас больше туристов из Армении", – рассказала менеджер по работе с гостями одного из отелей в Шарм-эш-Шейхе Вероника Пенясова."Туристов у нас немало, это связано с каникулами у детей, но дефицита номеров нет, все в пределах нормы, установленной министерством туризма и здравоохранения", – рассказали в гостинице в Хургаде. В этом отеле больше всего гостей из России, Украины и Румынии.

https://ria.ru/20211014/egipet-1754563193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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