https://ria.ru/20211015/chechnya-1754796880.html

Чеченские приставы раскрыли детали передачи детей матери Церетиловой

Чеченские приставы раскрыли детали передачи детей матери Церетиловой - РИА Новости, 15.10.2021

Чеченские приставы раскрыли детали передачи детей матери Церетиловой

В Чечне многодетной матери из Дагестана Нине Церетиловой передали детей, которых почти год прятал отец, в присутствии представителей органов опеки и... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T18:33

2021-10-15T18:33

2021-10-15T18:33

происшествия

махачкала

чеченская республика (чечня)

россия

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ГРОЗНЫЙ, 15 окт – РИА Новости. В Чечне многодетной матери из Дагестана Нине Церетиловой передали детей, которых почти год прятал отец, в присутствии представителей органов опеки и попечительства, а также под контролем судебных приставов, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФССП России по Чечне.Ранее в СМИ большой резонанс вызвала история 33-летней Церетиловой, которая рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. В марте 2021 года Верховный суд Дагестана постановил, что дети должны жить с матерью, однако бывший муж Нины, Магомед Церетилов, не возвращал детей матери."Судебными приставами Дагестана было установлено, что мужчина, предположительно, находится с детьми на территории Чеченской Республики. Данные обстоятельства послужили основанием для направления розыскного задания коллегам из Чеченской Республики. Благодаря грамотным действиям чеченских судебных приставов в кратчайшие сроки был осуществлен розыск мужчины и детей, а затем проведены эффективные переговоры с отцом, первоначальная реакция которого была категоричной", - рассказали в пресс-службе регионального управления.Как сообщили в пресс-службе, мужчина передал детей матери в присутствии представителей органов опеки и попечительства под контролем судебных приставов. Женщина с детьми вернулась в Дагестан.

https://ria.ru/20210718/rebenok-1741753738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, махачкала, чеченская республика (чечня), россия