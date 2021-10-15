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Чеченские приставы раскрыли детали передачи детей матери Церетиловой
Чеченские приставы раскрыли детали передачи детей матери Церетиловой - РИА Новости, 15.10.2021
Чеченские приставы раскрыли детали передачи детей матери Церетиловой
В Чечне многодетной матери из Дагестана Нине Церетиловой передали детей, которых почти год прятал отец, в присутствии представителей органов опеки и... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T18:33
2021-10-15T18:33
происшествия
махачкала
чеченская республика (чечня)
россия
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ГРОЗНЫЙ, 15 окт – РИА Новости. В Чечне многодетной матери из Дагестана Нине Церетиловой передали детей, которых почти год прятал отец, в присутствии представителей органов опеки и попечительства, а также под контролем судебных приставов, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФССП России по Чечне.Ранее в СМИ большой резонанс вызвала история 33-летней Церетиловой, которая рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. В марте 2021 года Верховный суд Дагестана постановил, что дети должны жить с матерью, однако бывший муж Нины, Магомед Церетилов, не возвращал детей матери."Судебными приставами Дагестана было установлено, что мужчина, предположительно, находится с детьми на территории Чеченской Республики. Данные обстоятельства послужили основанием для направления розыскного задания коллегам из Чеченской Республики. Благодаря грамотным действиям чеченских судебных приставов в кратчайшие сроки был осуществлен розыск мужчины и детей, а затем проведены эффективные переговоры с отцом, первоначальная реакция которого была категоричной", - рассказали в пресс-службе регионального управления.Как сообщили в пресс-службе, мужчина передал детей матери в присутствии представителей органов опеки и попечительства под контролем судебных приставов. Женщина с детьми вернулась в Дагестан.
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происшествия, махачкала, чеченская республика (чечня), россия
18:33 15.10.2021
 
Чеченские приставы раскрыли детали передачи детей матери Церетиловой

Чеченские приставы: детей передали матери Церетиловой в присутствии органов опеки

© РИА Новости / Сергей РасуловВид на дагестанский город Махачкала. Архивное фото
Вид на дагестанский город Махачкала. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Сергей Расулов
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ГРОЗНЫЙ, 15 окт – РИА Новости. В Чечне многодетной матери из Дагестана Нине Церетиловой передали детей, которых почти год прятал отец, в присутствии представителей органов опеки и попечительства, а также под контролем судебных приставов, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФССП России по Чечне.
Ранее в СМИ большой резонанс вызвала история 33-летней Церетиловой, которая рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. В марте 2021 года Верховный суд Дагестана постановил, что дети должны жить с матерью, однако бывший муж Нины, Магомед Церетилов, не возвращал детей матери.
"Судебными приставами Дагестана было установлено, что мужчина, предположительно, находится с детьми на территории Чеченской Республики. Данные обстоятельства послужили основанием для направления розыскного задания коллегам из Чеченской Республики. Благодаря грамотным действиям чеченских судебных приставов в кратчайшие сроки был осуществлен розыск мужчины и детей, а затем проведены эффективные переговоры с отцом, первоначальная реакция которого была категоричной", - рассказали в пресс-службе регионального управления.
Как сообщили в пресс-службе, мужчина передал детей матери в присутствии представителей органов опеки и попечительства под контролем судебных приставов. Женщина с детьми вернулась в Дагестан.
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