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В Европарламенте отреагировали на убийство депутата в Британии

В Европарламенте отреагировали на убийство депутата в Британии - РИА Новости, 15.10.2021

В Европарламенте отреагировали на убийство депутата в Британии

Глава крупнейшей в Европейском парламенте фракции EPP Европейская народная партия Манфред Вебер назвал трагедией убийство британского депутата-консерватора... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T18:00

2021-10-15T18:00

2021-10-15T18:01

в мире

европейская народная партия

манфред вебер

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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Глава крупнейшей в Европейском парламенте фракции EPP Европейская народная партия Манфред Вебер назвал трагедией убийство британского депутата-консерватора Дэвида Эймса.Ранее сообщалось, что британский депутат-консерватор Дэвид Эймс, представляющий Саутенд-Уэст (Эссекс), скончался от ножевых ранений после нападения в его избирательном округе."Какой шок и какая трагедия. Наши мысли и молитвы с семьей и близкими сэра Дэвида Эймса", - написал Вебер в Twitter.В пятницу Sky News сообщил, что Эймс, представляющий Саутенд-Уэст (Эссекс), был несколько раз ранен ножом во время инцидента в его избирательном округе. По данным телеканала, Эймс подвергся нападению в пятницу в методистской церкви Белфэйрс в Ли-он-Си: мужчина вошел в приемную избирательного округа и нанес парламентарию несколько ударов ножом.Отмечалось, что по подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина, который в настоящее время находится под стражей.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, европейская народная партия, манфред вебер