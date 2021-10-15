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В Европарламенте отреагировали на убийство депутата в Британии
В Европарламенте отреагировали на убийство депутата в Британии - РИА Новости, 15.10.2021
В Европарламенте отреагировали на убийство депутата в Британии
Глава крупнейшей в Европейском парламенте фракции EPP Европейская народная партия Манфред Вебер назвал трагедией убийство британского депутата-консерватора... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T18:00
2021-10-15T18:01
в мире
европейская народная партия
манфред вебер
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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Глава крупнейшей в Европейском парламенте фракции EPP Европейская народная партия Манфред Вебер назвал трагедией убийство британского депутата-консерватора Дэвида Эймса.Ранее сообщалось, что британский депутат-консерватор Дэвид Эймс, представляющий Саутенд-Уэст (Эссекс), скончался от ножевых ранений после нападения в его избирательном округе."Какой шок и какая трагедия. Наши мысли и молитвы с семьей и близкими сэра Дэвида Эймса", - написал Вебер в Twitter.В пятницу Sky News сообщил, что Эймс, представляющий Саутенд-Уэст (Эссекс), был несколько раз ранен ножом во время инцидента в его избирательном округе. По данным телеканала, Эймс подвергся нападению в пятницу в методистской церкви Белфэйрс в Ли-он-Си: мужчина вошел в приемную избирательного округа и нанес парламентарию несколько ударов ножом.Отмечалось, что по подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина, который в настоящее время находится под стражей.
РИА Новости
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в мире, европейская народная партия, манфред вебер
18:00 15.10.2021 (обновлено: 18:01 15.10.2021)
 
В Европарламенте отреагировали на убийство депутата в Британии

Глава фракции ЕРР в Европарламенте Вебер назвал убийство депутата в Британии трагедией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип на здании Европарламента в Брюсселе
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Глава крупнейшей в Европейском парламенте фракции EPP Европейская народная партия Манфред Вебер назвал трагедией убийство британского депутата-консерватора Дэвида Эймса.
Ранее сообщалось, что британский депутат-консерватор Дэвид Эймс, представляющий Саутенд-Уэст (Эссекс), скончался от ножевых ранений после нападения в его избирательном округе.
"Какой шок и какая трагедия. Наши мысли и молитвы с семьей и близкими сэра Дэвида Эймса", - написал Вебер в Twitter.
В пятницу Sky News сообщил, что Эймс, представляющий Саутенд-Уэст (Эссекс), был несколько раз ранен ножом во время инцидента в его избирательном округе. По данным телеканала, Эймс подвергся нападению в пятницу в методистской церкви Белфэйрс в Ли-он-Си: мужчина вошел в приемную избирательного округа и нанес парламентарию несколько ударов ножом.
Отмечалось, что по подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина, который в настоящее время находится под стражей.
 
В миреЕвропейская народная партияМанфред Вебер
 
 
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