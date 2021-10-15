https://ria.ru/20211015/bezopasno-1754825233.html
Пентагон похвалил военных, попытавшихся вторгнуться в Россию
СМИ узнали о реакции Пентагона на инцидент с эсминцем в Японском море - РИА Новости, 15.10.2021
Пентагон похвалил военных, попытавшихся вторгнуться в Россию
Журналист Fox News Лукас Томлинсон рассказал в твиттер-аккаунте о реакции Пентагона на инцидент с эсминцем Chafee, который попытался нарушить российскую... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T22:53
2021-10-15T22:53
2021-10-15T22:59
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Журналист Fox News Лукас Томлинсон рассказал в твиттер-аккаунте о реакции Пентагона на инцидент с эсминцем Chafee, который попытался нарушить российскую госграницу в Японском море"Все взаимодействие (российского корабля и эсминца — Прим.ред.) проходило в рамках безопасности и профессионализма", — написал он, сославшись на источник в оборонном ведомстве США.Ранее в ответ на обращение РИА Новости в Пентагоне отказались от комментариев, а также заявили, что этот вопрос нужно переадресовать Военно-морскому флоту США.В пятницу эсминец Chafee предпринял попытку нарушить российскую госграницу в Японском море. Российский корабль "Адмирал Трибуц" потребовал изменить курс. Американцы стали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет и не могут поменять маршрут. "Адмирал Трибуц" начал вытеснять нарушителей, и, только когда между ними оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался.
https://ria.ru/20211015/pozor-1754818792.html
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в мире, пентагон, сша, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, японское море, россия
22:53 15.10.2021 (обновлено: 22:59 15.10.2021)
СМИ узнали о реакции Пентагона на инцидент с эсминцем в Японском море
Журналист Fox News Томлинсон: Пентагон счел инцидент с кораблями России и США безопасным