https://ria.ru/20211015/bezopasno-1754825233.html

Пентагон похвалил военных, попытавшихся вторгнуться в Россию

СМИ узнали о реакции Пентагона на инцидент с эсминцем в Японском море - РИА Новости, 15.10.2021

Пентагон похвалил военных, попытавшихся вторгнуться в Россию

Журналист Fox News Лукас Томлинсон рассказал в твиттер-аккаунте о реакции Пентагона на инцидент с эсминцем Chafee, который попытался нарушить российскую... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T22:53

2021-10-15T22:53

2021-10-15T22:59

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Журналист Fox News Лукас Томлинсон рассказал в твиттер-аккаунте о реакции Пентагона на инцидент с эсминцем Chafee, который попытался нарушить российскую госграницу в Японском море"Все взаимодействие (российского корабля и эсминца — Прим.ред.) проходило в рамках безопасности и профессионализма", — написал он, сославшись на источник в оборонном ведомстве США.Ранее в ответ на обращение РИА Новости в Пентагоне отказались от комментариев, а также заявили, что этот вопрос нужно переадресовать Военно-морскому флоту США.В пятницу эсминец Chafee предпринял попытку нарушить российскую госграницу в Японском море. Российский корабль "Адмирал Трибуц" потребовал изменить курс. Американцы стали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет и не могут поменять маршрут. "Адмирал Трибуц" начал вытеснять нарушителей, и, только когда между ними оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался.

https://ria.ru/20211015/pozor-1754818792.html

https://ria.ru/20211015/esminets-1754776902.html

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японское море

россия

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в мире, пентагон, сша, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, японское море, россия