https://ria.ru/20211015/bezhentsy-1754779746.html
Ирак попросил Польшу впустить беженцев, застрявших на границе с Белоруссией
Ирак попросил Польшу впустить беженцев, застрявших на границе с Белоруссией - РИА Новости, 15.10.2021
Ирак попросил Польшу впустить беженцев, застрявших на границе с Белоруссией
Иракские власти просят Польшу пропустить на ее территорию застрявших на границе с Белоруссией граждан Ирака, желающих добровольно вернуться на родину, сообщил... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:18
2021-10-15T17:18
2021-10-15T17:18
в мире
белоруссия
ирак
польша
мид ирака
мигранты
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КАИР, 15 окт – РИА Новости. Иракские власти просят Польшу пропустить на ее территорию застрявших на границе с Белоруссией граждан Ирака, желающих добровольно вернуться на родину, сообщил МИД арабской страны.Временный поверенный в делах Ирака в Варшаве Хусейн ас-Сафи заявил на встрече с замминистра внутренних дел Польши Бартошем Гродецки, что "иракские беженцы попались на уловки организаторов сетей нелегальной миграции"."Ас-Сафи предложил разрешить въезд в Польшу желающим добровольно вернуться (в Ирак – ред.) из тех, кто попросил убежища, застрявших на границе Польши и Белоруссии, а также позволить консульским сотрудникам посольства Ирака в Варшаве встретиться с этими гражданами и осуществить консульские действия для их возвращения", - говорится в заявлении МИД.В свою очередь польский представитель сообщил, что у Варшавы нет точных данных о количестве застрявших на границе иракцев."Он подтвердил готовность найти этих граждан и обеспечить связь консульских представителей с ними, подчеркнув, что нужно быстро принять меры и продолжить совместные усилия по оказанию помощи беженцам", - говорится в заявлении.В начале августа Европейский союз сообщил, что провел серию консультаций с Ираком на различных уровнях для решения проблемы беженцев на белорусско-литовской границе. Иракские авиалинии 5 августа заявили о приостановке на неделю авиарейсов в Минск, рейсов из Белоруссии в Ирак решение не коснулось.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белоруссия, ирак, польша, мид ирака, мигранты
Ирак попросил Польшу впустить беженцев, застрявших на границе с Белоруссией
МИД Ирака попросил Польшу впустить беженцев, застрявших на границе с Белоруссией
КАИР, 15 окт – РИА Новости.
Иракские власти просят Польшу
пропустить на ее территорию застрявших на границе с Белоруссией
граждан Ирака
, желающих добровольно вернуться на родину, сообщил МИД арабской страны.
Временный поверенный в делах Ирака в Варшаве Хусейн ас-Сафи заявил на встрече с замминистра внутренних дел Польши Бартошем Гродецки, что "иракские беженцы попались на уловки организаторов сетей нелегальной миграции".
"Ас-Сафи предложил разрешить въезд в Польшу желающим добровольно вернуться (в Ирак – ред.) из тех, кто попросил убежища, застрявших на границе Польши и Белоруссии, а также позволить консульским сотрудникам посольства Ирака в Варшаве
встретиться с этими гражданами и осуществить консульские действия для их возвращения", - говорится в заявлении МИД.
В свою очередь польский представитель сообщил, что у Варшавы нет точных данных о количестве застрявших на границе иракцев.
"Он подтвердил готовность найти этих граждан и обеспечить связь консульских представителей с ними, подчеркнув, что нужно быстро принять меры и продолжить совместные усилия по оказанию помощи беженцам", - говорится в заявлении.
В начале августа Европейский союз сообщил, что провел серию консультаций с Ираком на различных уровнях для решения проблемы беженцев на белорусско-литовской границе. Иракские авиалинии 5 августа заявили о приостановке на неделю авиарейсов в Минск, рейсов из Белоруссии в Ирак решение не коснулось.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".