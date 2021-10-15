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Ирак попросил Польшу впустить беженцев, застрявших на границе с Белоруссией
Ирак попросил Польшу впустить беженцев, застрявших на границе с Белоруссией - РИА Новости, 15.10.2021
Ирак попросил Польшу впустить беженцев, застрявших на границе с Белоруссией
Иракские власти просят Польшу пропустить на ее территорию застрявших на границе с Белоруссией граждан Ирака, желающих добровольно вернуться на родину, сообщил... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:18
2021-10-15T17:18
в мире
белоруссия
ирак
польша
мид ирака
мигранты
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КАИР, 15 окт – РИА Новости. Иракские власти просят Польшу пропустить на ее территорию застрявших на границе с Белоруссией граждан Ирака, желающих добровольно вернуться на родину, сообщил МИД арабской страны.Временный поверенный в делах Ирака в Варшаве Хусейн ас-Сафи заявил на встрече с замминистра внутренних дел Польши Бартошем Гродецки, что "иракские беженцы попались на уловки организаторов сетей нелегальной миграции"."Ас-Сафи предложил разрешить въезд в Польшу желающим добровольно вернуться (в Ирак – ред.) из тех, кто попросил убежища, застрявших на границе Польши и Белоруссии, а также позволить консульским сотрудникам посольства Ирака в Варшаве встретиться с этими гражданами и осуществить консульские действия для их возвращения", - говорится в заявлении МИД.В свою очередь польский представитель сообщил, что у Варшавы нет точных данных о количестве застрявших на границе иракцев."Он подтвердил готовность найти этих граждан и обеспечить связь консульских представителей с ними, подчеркнув, что нужно быстро принять меры и продолжить совместные усилия по оказанию помощи беженцам", - говорится в заявлении.В начале августа Европейский союз сообщил, что провел серию консультаций с Ираком на различных уровнях для решения проблемы беженцев на белорусско-литовской границе. Иракские авиалинии 5 августа заявили о приостановке на неделю авиарейсов в Минск, рейсов из Белоруссии в Ирак решение не коснулось.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211015/belorussiya-1754729912.html
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в мире, белоруссия, ирак, польша, мид ирака, мигранты
17:18 15.10.2021
 
Ирак попросил Польшу впустить беженцев, застрявших на границе с Белоруссией

МИД Ирака попросил Польшу впустить беженцев, застрявших на границе с Белоруссией

© AP Photo / Michal KoscМигранты на территории между границами Беларуси и Польши возле села Уснарз Горный, Польша
Мигранты на территории между границами Беларуси и Польши возле села Уснарз Горный, Польша - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© AP Photo / Michal Kosc
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КАИР, 15 окт – РИА Новости. Иракские власти просят Польшу пропустить на ее территорию застрявших на границе с Белоруссией граждан Ирака, желающих добровольно вернуться на родину, сообщил МИД арабской страны.
Временный поверенный в делах Ирака в Варшаве Хусейн ас-Сафи заявил на встрече с замминистра внутренних дел Польши Бартошем Гродецки, что "иракские беженцы попались на уловки организаторов сетей нелегальной миграции".
"Ас-Сафи предложил разрешить въезд в Польшу желающим добровольно вернуться (в Ирак – ред.) из тех, кто попросил убежища, застрявших на границе Польши и Белоруссии, а также позволить консульским сотрудникам посольства Ирака в Варшаве встретиться с этими гражданами и осуществить консульские действия для их возвращения", - говорится в заявлении МИД.
В свою очередь польский представитель сообщил, что у Варшавы нет точных данных о количестве застрявших на границе иракцев.
"Он подтвердил готовность найти этих граждан и обеспечить связь консульских представителей с ними, подчеркнув, что нужно быстро принять меры и продолжить совместные усилия по оказанию помощи беженцам", - говорится в заявлении.
В начале августа Европейский союз сообщил, что провел серию консультаций с Ираком на различных уровнях для решения проблемы беженцев на белорусско-литовской границе. Иракские авиалинии 5 августа заявили о приостановке на неделю авиарейсов в Минск, рейсов из Белоруссии в Ирак решение не коснулось.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Лагерь мигрантов на литовско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
Вчера, 13:41
Берлин обвинил белорусские власти в участии в переправке беженцев в ЕС
 
В миреБелоруссияИракПольшаМИД ИракаМигранты
 
 
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