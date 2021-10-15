https://ria.ru/20211015/avariya-1754780627.html
В Самарской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Самарской области три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 15.10.2021
В Самарской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Самарской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:21
2021-10-15T17:21
2021-10-15T17:24
происшествия
волжский
самарская область
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САМАРА, 15 окт – РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Самарской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.По предварительной информации ведомства, в пятницу около 17.20 (16.20 мск) на 18 километре дороги "Сызрань – Волжский Утес" в Шигонском районе столкнулись ВАЗ-2111 и грузовой автомобиль "Газель"."В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека", - говорится в сообщении.
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происшествия, волжский, самарская область
17:21 15.10.2021 (обновлено: 17:24 15.10.2021)
В Самарской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Самарской области три человека погибли в ДТП при столкновении легковушки с грузовиком