https://ria.ru/20211015/avariya-1754780627.html

В Самарской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Самарской области три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 15.10.2021

В Самарской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Самарской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:21

2021-10-15T17:21

2021-10-15T17:24

происшествия

волжский

самарская область

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САМАРА, 15 окт – РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Самарской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.По предварительной информации ведомства, в пятницу около 17.20 (16.20 мск) на 18 километре дороги "Сызрань – Волжский Утес" в Шигонском районе столкнулись ВАЗ-2111 и грузовой автомобиль "Газель"."В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211015/murmansk-1754721769.html

волжский

самарская область

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2021

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происшествия, волжский, самарская область