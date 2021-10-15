https://ria.ru/20211015/abkhaziya-1754696935.html
В Гагре утонули два россиянина
В Гагре утонули два россиянина - РИА Новости, 15.10.2021
В Гагре утонули два россиянина
Жители Липецка Юрий Золотарев и Галина Стоякина утонули в Гагре во время сильного шторма, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:13
2021-10-15T11:13
2021-10-15T11:20
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СУХУМ, 15 окт - РИА Новости. Жители Липецка Юрий Золотарев и Галина Стоякина утонули в Гагре во время сильного шторма, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии."Установлены личности двух человек, утонувших накануне в акватории города Гагра. Ими оказались жители Липецка, Золотарев Юрий Михайлович 1957 года рождения и Стоякина Галина Николаевна 1953 года рождения" - говорится в сообщении.По предварительной версии, они купались в море при семибалльном шторме. Тела погибших доставлены в морг Гагрской районной больницы в четверг.Ранее посольство России в Абхазии призвало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.
https://ria.ru/20211002/strelba-1752816980.html
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в мире, происшествия, липецк, абхазия, новости - туризм, мчс абхазии, гагра, туризм, россия
11:13 15.10.2021 (обновлено: 11:20 15.10.2021)
В Гагре утонули два россиянина
Два россиянина утонули в абхазской Гагре во время сильного шторма