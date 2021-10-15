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В Гагре утонули два россиянина

В Гагре утонули два россиянина - РИА Новости, 15.10.2021

В Гагре утонули два россиянина

Жители Липецка Юрий Золотарев и Галина Стоякина утонули в Гагре во время сильного шторма, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. РИА Новости, 15.10.2021

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СУХУМ, 15 окт - РИА Новости. Жители Липецка Юрий Золотарев и Галина Стоякина утонули в Гагре во время сильного шторма, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии."Установлены личности двух человек, утонувших накануне в акватории города Гагра. Ими оказались жители Липецка, Золотарев Юрий Михайлович 1957 года рождения и Стоякина Галина Николаевна 1953 года рождения" - говорится в сообщении.По предварительной версии, они купались в море при семибалльном шторме. Тела погибших доставлены в морг Гагрской районной больницы в четверг.Ранее посольство России в Абхазии призвало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.

https://ria.ru/20211002/strelba-1752816980.html

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