https://ria.ru/20211014/zhenschiny-1754554286.html

Матвиенко предложила создать международную базу успешных женщин

Матвиенко предложила создать международную базу успешных женщин - РИА Новости, 14.10.2021

Матвиенко предложила создать международную базу успешных женщин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сформировать международную базу материалов успешных женщин и документов о них, которая помогла бы... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:52

2021-10-14T13:52

2021-10-14T13:52

общество

совет федерации рф

валентина матвиенко

женщины

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сформировать международную базу материалов успешных женщин и документов о них, которая помогла бы начинающим свой профессиональный путь преодолеть сомнения и нерешительность."Предлагаю на платформе Евразийского женского форума сформировать единую международную базу материалов успешных женщин и об успешных женщинах. Она будет полезна тем, кто только начинает свой профессиональный путь, позволит им преодолеть нерешительность и сомнения, вдохновить на новые амбициозные свершения", - сказала она в четверг на сессии форума.Спикер отметила, что востребованным "социальным" лифтом" для сотен женщин в России стала также образовательная программа "Женщины-лидеры", которая дала старт множеству уникальных социально значимых проектов в разных областях, от туризма до высоких технологий."Уверена что многим участницам форума также есть, чем поделиться с коллегами", - добавила Матвиенко.

https://ria.ru/20211014/trudoustroystvo-1754515764.html

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2021

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общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, женщины, россия