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Матвиенко предложила создать международную базу успешных женщин
Матвиенко предложила создать международную базу успешных женщин - РИА Новости, 14.10.2021
Матвиенко предложила создать международную базу успешных женщин
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сформировать международную базу материалов успешных женщин и документов о них, которая помогла бы... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:52
2021-10-14T13:52
общество
совет федерации рф
валентина матвиенко
женщины
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сформировать международную базу материалов успешных женщин и документов о них, которая помогла бы начинающим свой профессиональный путь преодолеть сомнения и нерешительность."Предлагаю на платформе Евразийского женского форума сформировать единую международную базу материалов успешных женщин и об успешных женщинах. Она будет полезна тем, кто только начинает свой профессиональный путь, позволит им преодолеть нерешительность и сомнения, вдохновить на новые амбициозные свершения", - сказала она в четверг на сессии форума.Спикер отметила, что востребованным "социальным" лифтом" для сотен женщин в России стала также образовательная программа "Женщины-лидеры", которая дала старт множеству уникальных социально значимых проектов в разных областях, от туризма до высоких технологий."Уверена что многим участницам форума также есть, чем поделиться с коллегами", - добавила Матвиенко.
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общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, женщины, россия
13:52 14.10.2021
 
Матвиенко предложила создать международную базу успешных женщин

Матвиенко предложила сформировать международную базу материалов об успешных женщинах

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время двусторонней встречи
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время двусторонней встречи - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сформировать международную базу материалов успешных женщин и документов о них, которая помогла бы начинающим свой профессиональный путь преодолеть сомнения и нерешительность.
"Предлагаю на платформе Евразийского женского форума сформировать единую международную базу материалов успешных женщин и об успешных женщинах. Она будет полезна тем, кто только начинает свой профессиональный путь, позволит им преодолеть нерешительность и сомнения, вдохновить на новые амбициозные свершения", - сказала она в четверг на сессии форума.
Спикер отметила, что востребованным "социальным" лифтом" для сотен женщин в России стала также образовательная программа "Женщины-лидеры", которая дала старт множеству уникальных социально значимых проектов в разных областях, от туризма до высоких технологий.
"Уверена что многим участницам форума также есть, чем поделиться с коллегами", - добавила Матвиенко.
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ОбществоСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоженщиныРоссия
 
 
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