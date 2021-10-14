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VI Национальная ассамблея "Защищенное поколение"
VI Национальная ассамблея "Защищенное поколение" - РИА Новости, 14.10.2021
VI Национальная ассамблея "Защищенное поколение"
21 октября в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится VI Национальная ассамблея "Защищенное поколение": дети и взрослые.
2021-10-14T12:08
2021-10-14T12:08
анонсы
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1754527426.jpg?1634202533
Участники:- главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Союза педиатров России Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;- главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана ДРАПКИНА;- главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Российской Федерации Любовь ДРОЗДОВА;- главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации по Северо-Западному, Южному, Северо-Кавказскому, Приволжскому федеральным округам, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений ШЛЯХТО;- директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана и заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) Николай БРИКО.Как выдержать темп вакцинации во время пандемии? Чем и от чего прививать переболевших COVID-19 пациентов? В чем заключается междисциплинарный подход к вакцинопрофилактике и международный опыт вакцинопрофилактики детей и взрослых во время пандемии? От каких инфекций нужно защитить пациента, если у него хронические заболевания?Эти и другие вопросы будут освещены экспертами в ходе ассамблеи.Онлайн-трансляция и регистрация на сайтеОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
12:08 14.10.2021
 

VI Национальная ассамблея "Защищенное поколение"

Читать ria.ru в
21 октября в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится VI Национальная ассамблея "Защищенное поколение": дети и взрослые.
Участники:
- главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Союза педиатров России Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;
- главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана ДРАПКИНА;
- главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Российской Федерации Любовь ДРОЗДОВА;
- главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации по Северо-Западному, Южному, Северо-Кавказскому, Приволжскому федеральным округам, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений ШЛЯХТО;
- директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана и заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) Николай БРИКО.
Как выдержать темп вакцинации во время пандемии? Чем и от чего прививать переболевших COVID-19 пациентов? В чем заключается междисциплинарный подход к вакцинопрофилактике и международный опыт вакцинопрофилактики детей и взрослых во время пандемии? От каких инфекций нужно защитить пациента, если у него хронические заболевания?
Эти и другие вопросы будут освещены экспертами в ходе ассамблеи.
Онлайн-трансляция и регистрация на сайте

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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