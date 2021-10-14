VI Национальная ассамблея "Защищенное поколение"
21 октября в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится VI Национальная ассамблея "Защищенное поколение": дети и взрослые.
Участники:
- главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Союза педиатров России Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;
- главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана ДРАПКИНА;
- главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Российской Федерации Любовь ДРОЗДОВА;
- главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации по Северо-Западному, Южному, Северо-Кавказскому, Приволжскому федеральным округам, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений ШЛЯХТО;
- директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана и заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) Николай БРИКО.
- главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Союза педиатров России Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;
- главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана ДРАПКИНА;
- главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Российской Федерации Любовь ДРОЗДОВА;
- главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации по Северо-Западному, Южному, Северо-Кавказскому, Приволжскому федеральным округам, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений ШЛЯХТО;
- директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана и заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) Николай БРИКО.
Как выдержать темп вакцинации во время пандемии? Чем и от чего прививать переболевших COVID-19 пациентов? В чем заключается междисциплинарный подход к вакцинопрофилактике и международный опыт вакцинопрофилактики детей и взрослых во время пандемии? От каких инфекций нужно защитить пациента, если у него хронические заболевания?
Эти и другие вопросы будут освещены экспертами в ходе ассамблеи.
Эти и другие вопросы будут освещены экспертами в ходе ассамблеи.
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