https://ria.ru/20211014/zdorove-1754527426.html

VI Национальная ассамблея "Защищенное поколение"

VI Национальная ассамблея "Защищенное поколение" - РИА Новости, 14.10.2021

VI Национальная ассамблея "Защищенное поколение"

21 октября в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится VI Национальная ассамблея "Защищенное поколение": дети и взрослые.

2021-10-14T12:08

2021-10-14T12:08

2021-10-14T12:08

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Участники:- главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Союза педиатров России Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;- главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана ДРАПКИНА;- главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Российской Федерации Любовь ДРОЗДОВА;- главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации по Северо-Западному, Южному, Северо-Кавказскому, Приволжскому федеральным округам, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений ШЛЯХТО;- директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана и заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) Николай БРИКО.Как выдержать темп вакцинации во время пандемии? Чем и от чего прививать переболевших COVID-19 пациентов? В чем заключается междисциплинарный подход к вакцинопрофилактике и международный опыт вакцинопрофилактики детей и взрослых во время пандемии? От каких инфекций нужно защитить пациента, если у него хронические заболевания?Эти и другие вопросы будут освещены экспертами в ходе ассамблеи.Онлайн-трансляция и регистрация на сайтеОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы