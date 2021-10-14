https://ria.ru/20211014/yaponiya-1754544421.html

Япония отказала приплывшему с Кунашира россиянину в статусе беженца

Япония отказала приплывшему с Кунашира россиянину в статусе беженца - РИА Новости, 14.10.2021

Япония отказала приплывшему с Кунашира россиянину в статусе беженца

Правительство Японии отказало россиянину Ваасу-Фениксу Нокарду, утверждающему, что он приплыл с Кунашира, в предоставлении статуса беженца, однако мужчина подал РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:13

2021-10-14T13:13

2021-10-14T13:14

в мире

япония

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154955/60/1549556039_0:128:3185:1920_1920x0_80_0_0_f3eb0cf2eac3a8bd5bd9185d0e11c6c1.jpg

ТОКИО, 14 окт – РИА Новости. Правительство Японии отказало россиянину Ваасу-Фениксу Нокарду, утверждающему, что он приплыл с Кунашира, в предоставлении статуса беженца, однако мужчина подал апелляцию на данное решение, поэтому пока депортирован не будет, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.Кроме этого, как сообщили собеседники агентства, на время рассмотрения апелляции мужчина был временно выпущен из центра содержания миграционной службы.В интервью агентству Киодо Нокард заявил, что хотел убежать из России, так как не был доволен ее политическим строем. Где мужчина находится в настоящий момент, не уточняется.В середине августа житель острова Хоккайдо обнаружил около полицейского участка поселка Сибецу иностранца, который утверждал, что он россиянин, приплыл с Кунашира и просит убежища. Мужчина был передан в иммиграционную службу Саппоро, а чуть позже посольство России в Японии сообщило, что имя незаконно прибывшего на японский остров Хоккайдо российского гражданина Ваас-Феникс Нокард.Японские СМИ сообщали, что полиция Хоккайдо нашла гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть с Кунашира до берегов Японии. Расстояние от Кунашира до Сибецу на Хоккайдо около 25 километров, температура воды в это время года примерно 15 градусов. Сообщалось также, что Нокард приобрел в магазине поселка Сибецу белье, обувь, рюкзак и расплатился японскими иенами.В конце августа генконсульство России в Саппоро сообщило, что получило от японской стороны официальное уведомление о задержании гражданина РФ за нелегальный въезд.

https://ria.ru/20210910/khokkaydo-1749447172.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, россия