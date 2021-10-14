13:13 14.10.2021 (обновлено: 13:14 14.10.2021)
Япония отказала приплывшему с Кунашира россиянину в статусе беженца
Япония отказала в статусе беженца россиянину, утверждавшему, что приплыл с Кунашира
ТОКИО, 14 окт – РИА Новости. Правительство Японии отказало россиянину Ваасу-Фениксу Нокарду, утверждающему, что он приплыл с Кунашира, в предоставлении статуса беженца, однако мужчина подал апелляцию на данное решение, поэтому пока депортирован не будет, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.
Кроме этого, как сообщили собеседники агентства, на время рассмотрения апелляции мужчина был временно выпущен из центра содержания миграционной службы.
В интервью агентству Киодо Нокард заявил, что хотел убежать из России, так как не был доволен ее политическим строем. Где мужчина находится в настоящий момент, не уточняется.
В середине августа житель острова Хоккайдо обнаружил около полицейского участка поселка Сибецу иностранца, который утверждал, что он россиянин, приплыл с Кунашира и просит убежища. Мужчина был передан в иммиграционную службу Саппоро, а чуть позже посольство России в Японии сообщило, что имя незаконно прибывшего на японский остров Хоккайдо российского гражданина Ваас-Феникс Нокард.
Японские СМИ сообщали, что полиция Хоккайдо нашла гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть с Кунашира до берегов Японии. Расстояние от Кунашира до Сибецу на Хоккайдо около 25 километров, температура воды в это время года примерно 15 градусов. Сообщалось также, что Нокард приобрел в магазине поселка Сибецу белье, обувь, рюкзак и расплатился японскими иенами.
В конце августа генконсульство России в Саппоро сообщило, что получило от японской стороны официальное уведомление о задержании гражданина РФ за нелегальный въезд.
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