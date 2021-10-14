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Япония отказала приплывшему с Кунашира россиянину в статусе беженца
Япония отказала приплывшему с Кунашира россиянину в статусе беженца - РИА Новости, 14.10.2021
Япония отказала приплывшему с Кунашира россиянину в статусе беженца
Правительство Японии отказало россиянину Ваасу-Фениксу Нокарду, утверждающему, что он приплыл с Кунашира, в предоставлении статуса беженца, однако мужчина подал РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:13
2021-10-14T13:14
в мире
япония
россия
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ТОКИО, 14 окт – РИА Новости. Правительство Японии отказало россиянину Ваасу-Фениксу Нокарду, утверждающему, что он приплыл с Кунашира, в предоставлении статуса беженца, однако мужчина подал апелляцию на данное решение, поэтому пока депортирован не будет, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.Кроме этого, как сообщили собеседники агентства, на время рассмотрения апелляции мужчина был временно выпущен из центра содержания миграционной службы.В интервью агентству Киодо Нокард заявил, что хотел убежать из России, так как не был доволен ее политическим строем. Где мужчина находится в настоящий момент, не уточняется.В середине августа житель острова Хоккайдо обнаружил около полицейского участка поселка Сибецу иностранца, который утверждал, что он россиянин, приплыл с Кунашира и просит убежища. Мужчина был передан в иммиграционную службу Саппоро, а чуть позже посольство России в Японии сообщило, что имя незаконно прибывшего на японский остров Хоккайдо российского гражданина Ваас-Феникс Нокард.Японские СМИ сообщали, что полиция Хоккайдо нашла гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть с Кунашира до берегов Японии. Расстояние от Кунашира до Сибецу на Хоккайдо около 25 километров, температура воды в это время года примерно 15 градусов. Сообщалось также, что Нокард приобрел в магазине поселка Сибецу белье, обувь, рюкзак и расплатился японскими иенами.В конце августа генконсульство России в Саппоро сообщило, что получило от японской стороны официальное уведомление о задержании гражданина РФ за нелегальный въезд.
https://ria.ru/20210910/khokkaydo-1749447172.html
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РИА Новости
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в мире, япония, россия
13:13 14.10.2021 (обновлено: 13:14 14.10.2021)
 
Япония отказала приплывшему с Кунашира россиянину в статусе беженца

Япония отказала в статусе беженца россиянину, утверждавшему, что приплыл с Кунашира

© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкОстров Кунашир
Остров Кунашир - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Андрей Шапран
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ТОКИО, 14 окт – РИА Новости. Правительство Японии отказало россиянину Ваасу-Фениксу Нокарду, утверждающему, что он приплыл с Кунашира, в предоставлении статуса беженца, однако мужчина подал апелляцию на данное решение, поэтому пока депортирован не будет, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.
Кроме этого, как сообщили собеседники агентства, на время рассмотрения апелляции мужчина был временно выпущен из центра содержания миграционной службы.
В интервью агентству Киодо Нокард заявил, что хотел убежать из России, так как не был доволен ее политическим строем. Где мужчина находится в настоящий момент, не уточняется.
В середине августа житель острова Хоккайдо обнаружил около полицейского участка поселка Сибецу иностранца, который утверждал, что он россиянин, приплыл с Кунашира и просит убежища. Мужчина был передан в иммиграционную службу Саппоро, а чуть позже посольство России в Японии сообщило, что имя незаконно прибывшего на японский остров Хоккайдо российского гражданина Ваас-Феникс Нокард.
Японские СМИ сообщали, что полиция Хоккайдо нашла гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть с Кунашира до берегов Японии. Расстояние от Кунашира до Сибецу на Хоккайдо около 25 километров, температура воды в это время года примерно 15 градусов. Сообщалось также, что Нокард приобрел в магазине поселка Сибецу белье, обувь, рюкзак и расплатился японскими иенами.
В конце августа генконсульство России в Саппоро сообщило, что получило от японской стороны официальное уведомление о задержании гражданина РФ за нелегальный въезд.
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