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Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента - РИА Новости, 14.10.2021
Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
Правительство Японии одобрило представление премьер-министра Фумио Кисиды о роспуске ключевой нижней палаты парламента и проведении досрочных всеобщих выборов. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T03:57
2021-10-14T03:57
2021-10-14T03:57
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ТОКИО, 14 окт – РИА Новости. Правительство Японии одобрило представление премьер-министра Фумио Кисиды о роспуске ключевой нижней палаты парламента и проведении досрочных всеобщих выборов.Решение о роспуске также должно быть вынесено и императором Японии Нарухито.По данным телеканала NHK, пленарное заседание, на котором и будет зачитан документ о роспуске, начнется в 13 часов по местному времени (07.00 мск), а затем состоится заседание, на котором будет утверждена дата выборов.Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что избирательная кампания должна стартовать 19 октября, а выборы в нижнюю палату парламента пройдут 31 октября. Прошлые выборы в палату представителей парламента Японии, вес которой превалирует над верхней при принятии решений по проекту государственного бюджета или избрании премьера, состоялись 22 октября 2017 года.Фумио Кисида, победивший на выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) 29 сентября, был утвержден 4 октября большинством голосов на пост премьер-министра Японии. В настоящее время в нижней палате парламента Японии из 465 мест 305 принадлежат депутатам правящей коалиции в составе ЛДП и ее партнера партии "Комэйто".
https://ria.ru/20211004/pravitelstvo-1752921015.html
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в мире, справки, япония, парламент японии, фумио кисида, нарухито
Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента и проведение выборов