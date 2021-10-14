https://ria.ru/20211014/vstrecha-1754511316.html
Захарова рассказала о проработке встречи глав МИД "нормандской четверки"
Захарова рассказала о проработке встречи глав МИД "нормандской четверки" - РИА Новости, 14.10.2021
Захарова рассказала о проработке встречи глав МИД "нормандской четверки"
Вопрос о проведении встречи глав МИД "нормандской четверки" прорабатывается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:00
2021-10-14T11:00
2021-10-14T11:01
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С-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Вопрос о проведении встречи глав МИД "нормандской четверки" прорабатывается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Могу подтвердить, что в ходе телефонного разговора 11 октября лидеры России, Германии и Франции договорились поручить своим политическим советникам и внешнеполитическим ведомствам идентифицировать соответствующую работу. Эта тема сейчас находится в стадии проработки", - сказала Захарова на брифинге.Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в телефонном разговоре поручили своим политсоветникам и ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки", сообщила ранее пресс-служба Кремля. Решение принято "с учетом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины", отметили в Кремле.
https://ria.ru/20211013/vstrecha-1754366522.html
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в мире, германия, франция, владимир путин, ангела меркель, мария захарова, россия
11:00 14.10.2021 (обновлено: 11:01 14.10.2021)
Захарова рассказала о проработке встречи глав МИД "нормандской четверки"
Захарова заявила проработке вопроса о проведении встречи глав МИД "нормандской четверки"