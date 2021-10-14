https://ria.ru/20211014/vstrecha-1754511316.html

Захарова рассказала о проработке встречи глав МИД "нормандской четверки"

Захарова рассказала о проработке встречи глав МИД "нормандской четверки" - РИА Новости, 14.10.2021

Захарова рассказала о проработке встречи глав МИД "нормандской четверки"

Вопрос о проведении встречи глав МИД "нормандской четверки" прорабатывается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:00

2021-10-14T11:00

2021-10-14T11:01

в мире

германия

франция

владимир путин

ангела меркель

мария захарова

россия

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С-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Вопрос о проведении встречи глав МИД "нормандской четверки" прорабатывается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Могу подтвердить, что в ходе телефонного разговора 11 октября лидеры России, Германии и Франции договорились поручить своим политическим советникам и внешнеполитическим ведомствам идентифицировать соответствующую работу. Эта тема сейчас находится в стадии проработки", - сказала Захарова на брифинге.Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в телефонном разговоре поручили своим политсоветникам и ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки", сообщила ранее пресс-служба Кремля. Решение принято "с учетом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины", отметили в Кремле.

https://ria.ru/20211013/vstrecha-1754366522.html

германия

франция

россия

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в мире, германия, франция, владимир путин, ангела меркель, мария захарова, россия