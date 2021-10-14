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Британцы вступились за Россию
Британцев возмутил фейк о краже Россией формулы AstraZeneca - РИА Новости, 14.10.2021
Британцы вступились за Россию
Читатели британского издания Daily Express отреагировали на признание газетой ошибки в публикации материала о том, что Россия якобы украла формулу AstraZeneca... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T06:38
2021-10-14T06:38
в мире
великобритания
astrazeneca
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express отреагировали на признание газетой ошибки в публикации материала о том, что Россия якобы украла формулу AstraZeneca для создания собственной вакцины Sputnik V. Свое мнение они высказали в комментариях."Русские ничего не копировали. Но у россиян копируют все и всегда", - заметил Xao Fan-Tzilin."Британская пресса давно превратилась в банальный генератор слухов и ложных новостей. Такие публикации дискредитируют не только отдельное издание, но и всю коррумпированную западную прессу", - констатировал Dr Tarr."В наших СМИ по-прежнему публикуются многочисленные антироссийские/антипутинские статьи с фейковой информацией, которые никогда не ставятся под сомнение и которые необходимо изменить", - написал Username Mk 2."Опрос, в котором приняли участие более 70 стран, использующих Sputnik V, показал, что они очень довольны. Вот настоящие новости", - отметил еще один пользователь.О том, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала для разработки "Спутника V" сообщила газета Sun, которую потом перепечатали другие СМИ, в том числе и Daily Express. Директор центра Гамалеи (разработчик "Спутника V") Александр Гинцбург еще в апреле, рассказывая РИА Новости самый смешной, по его мнению, миф про "Спутник V", пересказал байку о том, что российские хакеры украли план создания вакцины у AstraZeneca, и отметил, что такая информация "очень порадовала и посмешила".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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60
в мире, великобритания, astrazeneca , коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
06:38 14.10.2021
 
Британцев возмутил фейк о краже Россией формулы AstraZeneca

Читатели Daily Express раскритиковали СМИ за фейк о краже Россией формулы AstraZeneca

© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express отреагировали на признание газетой ошибки в публикации материала о том, что Россия якобы украла формулу AstraZeneca для создания собственной вакцины Sputnik V. Свое мнение они высказали в комментариях.
"Русские ничего не копировали. Но у россиян копируют все и всегда", - заметил Xao Fan-Tzilin.
"Британская пресса давно превратилась в банальный генератор слухов и ложных новостей. Такие публикации дискредитируют не только отдельное издание, но и всю коррумпированную западную прессу", - констатировал Dr Tarr.
"В наших СМИ по-прежнему публикуются многочисленные антироссийские/антипутинские статьи с фейковой информацией, которые никогда не ставятся под сомнение и которые необходимо изменить", - написал Username Mk 2.
"Опрос, в котором приняли участие более 70 стран, использующих Sputnik V, показал, что они очень довольны. Вот настоящие новости", - отметил еще один пользователь.
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 13:03Распространение коронавируса
В Кремле ответили на статью The Sun о "краже" Россией формулы вакцины
О том, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала для разработки "Спутника V" сообщила газета Sun, которую потом перепечатали другие СМИ, в том числе и Daily Express. Директор центра Гамалеи (разработчик "Спутника V") Александр Гинцбург еще в апреле, рассказывая РИА Новости самый смешной, по его мнению, миф про "Спутник V", пересказал байку о том, что российские хакеры украли план создания вакцины у AstraZeneca, и отметил, что такая информация "очень порадовала и посмешила".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреВеликобританияAstraZenecaКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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