https://ria.ru/20211014/vozmuschenie-1754486975.html

Британцы вступились за Россию

Британцев возмутил фейк о краже Россией формулы AstraZeneca - РИА Новости, 14.10.2021

Британцы вступились за Россию

Читатели британского издания Daily Express отреагировали на признание газетой ошибки в публикации материала о том, что Россия якобы украла формулу AstraZeneca... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T06:38

2021-10-14T06:38

2021-10-14T06:38

в мире

великобритания

astrazeneca

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express отреагировали на признание газетой ошибки в публикации материала о том, что Россия якобы украла формулу AstraZeneca для создания собственной вакцины Sputnik V. Свое мнение они высказали в комментариях."Русские ничего не копировали. Но у россиян копируют все и всегда", - заметил Xao Fan-Tzilin."Британская пресса давно превратилась в банальный генератор слухов и ложных новостей. Такие публикации дискредитируют не только отдельное издание, но и всю коррумпированную западную прессу", - констатировал Dr Tarr."В наших СМИ по-прежнему публикуются многочисленные антироссийские/антипутинские статьи с фейковой информацией, которые никогда не ставятся под сомнение и которые необходимо изменить", - написал Username Mk 2."Опрос, в котором приняли участие более 70 стран, использующих Sputnik V, показал, что они очень довольны. Вот настоящие новости", - отметил еще один пользователь.О том, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала для разработки "Спутника V" сообщила газета Sun, которую потом перепечатали другие СМИ, в том числе и Daily Express. Директор центра Гамалеи (разработчик "Спутника V") Александр Гинцбург еще в апреле, рассказывая РИА Новости самый смешной, по его мнению, миф про "Спутник V", пересказал байку о том, что российские хакеры украли план создания вакцины у AstraZeneca, и отметил, что такая информация "очень порадовала и посмешила".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211011/vaktsina-1754000376.html

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2021

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в мире, великобритания, astrazeneca , коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"