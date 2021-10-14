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Лукашенко призвал сделать вакцины от COVID-19 достоянием человечества
Лукашенко призвал сделать вакцины от COVID-19 достоянием человечества - РИА Новости, 14.10.2021
Лукашенко призвал сделать вакцины от COVID-19 достоянием человечества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вакцины от коронавируса должны стать достоянием всего человечества, так как COVID - "это интернациональная... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:21
2021-10-14T16:30
в мире
белоруссия
воз
александр лукашенко
ханс клюге
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вакцины от коронавируса должны стать достоянием всего человечества, так как COVID - "это интернациональная болезнь"."Я абсолютно поддерживаю ВОЗ и, прежде всего, ее руководство в том, что нельзя быть сегодня эгоистом и индивидуалистом. Я имею в виду страны, которые пытаются закрыться, объявить локдауны, которые, имея лекарства, не всегда вовремя и в нужном объеме поставляют их на рынок. Имея возможность производить средства индивидуальной защиты, не всегда делятся с другими странами. Особенно вакцинация. Вакцины должны стать достоянием всего человечества планеты. Это интернациональная болезнь", - цитирует президента Белоруссии Sputnik Беларусь.В четверг Лукашенко до начала работы саммита ЕАЭС встретился в Минске с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге. Как подчеркнул белорусский лидер, нынешняя ситуация в мире характеризуется подъемом заболеваемости COVID-19."Насколько я понимаю, бродит штамм дельта. Подъем очень серьезный вокруг Беларуси страны испытывают. В том числе и в Беларуси определенный подъем. Мы уже достигли того пика, который был у нас раньше. Следующая неделя в Беларуси будет посвящена тому, чтобы детально разобраться по каждой больнице, по каждому инфицированному человеку и принять дополнительные меры, если это необходимо, для лечения людей от COVID-19", - приводит Sputnik Беларусь слова Лукашенко.Также белорусский президент поблагодарил ВОЗ за поддержку. И не только в лечении коронавируса."Не надо забывать, что у нас люди болеют, и в гораздо большем объеме, другими заболеваниями, нежели нынешняя пандемия и COVID. И здесь мы получаем всяческую поддержку от вашей организации", - сказал глава государства.В свою очередь Клюге сказал, что ВОЗ хочет выйти на новый уровень взаимоотношений с Белоруссией. "Большое спасибо за возможность встретиться с вами. Для меня это очень важный момент. Главной целью для меня является возможность поднять наши отношения на качественно новый уровень", - заявил Клюге.
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в мире, белоруссия, воз, александр лукашенко, ханс клюге
14:21 14.10.2021 (обновлено: 16:30 14.10.2021)
 
Лукашенко призвал сделать вакцины от COVID-19 достоянием человечества

Лукашенко призвал ВОЗ сделать вакцины от COVID-19 достоянием всего человечества

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вакцины от коронавируса должны стать достоянием всего человечества, так как COVID - "это интернациональная болезнь".
"Я абсолютно поддерживаю ВОЗ и, прежде всего, ее руководство в том, что нельзя быть сегодня эгоистом и индивидуалистом. Я имею в виду страны, которые пытаются закрыться, объявить локдауны, которые, имея лекарства, не всегда вовремя и в нужном объеме поставляют их на рынок. Имея возможность производить средства индивидуальной защиты, не всегда делятся с другими странами. Особенно вакцинация. Вакцины должны стать достоянием всего человечества планеты. Это интернациональная болезнь", - цитирует президента Белоруссии Sputnik Беларусь.
В четверг Лукашенко до начала работы саммита ЕАЭС встретился в Минске с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге. Как подчеркнул белорусский лидер, нынешняя ситуация в мире характеризуется подъемом заболеваемости COVID-19.
"Насколько я понимаю, бродит штамм дельта. Подъем очень серьезный вокруг Беларуси страны испытывают. В том числе и в Беларуси определенный подъем. Мы уже достигли того пика, который был у нас раньше. Следующая неделя в Беларуси будет посвящена тому, чтобы детально разобраться по каждой больнице, по каждому инфицированному человеку и принять дополнительные меры, если это необходимо, для лечения людей от COVID-19", - приводит Sputnik Беларусь слова Лукашенко.
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Также белорусский президент поблагодарил ВОЗ за поддержку. И не только в лечении коронавируса.
"Не надо забывать, что у нас люди болеют, и в гораздо большем объеме, другими заболеваниями, нежели нынешняя пандемия и COVID. И здесь мы получаем всяческую поддержку от вашей организации", - сказал глава государства.
В свою очередь Клюге сказал, что ВОЗ хочет выйти на новый уровень взаимоотношений с Белоруссией. "Большое спасибо за возможность встретиться с вами. Для меня это очень важный момент. Главной целью для меня является возможность поднять наши отношения на качественно новый уровень", - заявил Клюге.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВ миреБелоруссияВОЗАлександр ЛукашенкоХанс Клюге
 
 
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