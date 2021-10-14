https://ria.ru/20211014/vaktsinatsiya-1754522740.html
Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 среди пожилых
Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 среди пожилых - РИА Новости, 14.10.2021
Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 среди пожилых
Сегодня от коронавируса провакцинированы 42% людей в возрасте старше 60 лет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:49
2021-10-14T11:49
2021-10-14T12:02
коронавирус в россии
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сегодня от коронавируса провакцинированы 42% людей в возрасте старше 60 лет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня провакцинированы старше 60 лет 42% людей. Этого недостаточно. Люди старше 60 лет, вам каждому фактически необходима вакцинация от COVID. Это крайне опасно для вашего здоровья и жизни", - сказал Мурашко.Также он отметил, что коронавирус захватывает в том числе и молодое население."Вакцина доступна в каждом регионе. Ее достаточное количество. Если мы сейчас не примем общих мер по ограничению, в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, то мы рискуем продолжить рост", - добавил министр.
https://ria.ru/20211013/vaktsinatsiya-1754334673.html
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коронавирус в россии, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19
11:49 14.10.2021 (обновлено: 12:02 14.10.2021)
Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 среди пожилых
Мурашко: от COVID-19 вакцинировались 42% людей в возрасте старше 60 лет