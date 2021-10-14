https://ria.ru/20211014/ukraina-1754506345.html
Захарова призвала Европу к ответственности перед украинским народом
Захарова призвала Европу к ответственности перед украинским народом - РИА Новости, 14.10.2021
Захарова призвала Европу к ответственности перед украинским народом
Москва призывает Европу вместо введения санкций против России осознать свою ответственность перед народом Украины за нынешний кризис, заявила официальный... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:39
2021-10-14T10:39
2021-10-14T11:39
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация на украине
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мария захарова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Москва призывает Европу вместо введения санкций против России осознать свою ответственность перед народом Украины за нынешний кризис, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В Брюсселе должны осознавать свою ответственность за все те эксперименты, которые они проводили с украинским народом", - сказала она в ходе брифинга. По ее словам, "введением новых санкций, переподтверждением старых санкций они (в Европе) не смогут снять с себя ответственность перед Украиной и ее народом"."(ЕС - ред.) создает ощущение некой своей вовлечённости в судьбу украинского народа. Это не вовлеченность в судьбу украинского народа, это подлость, самая настоящая", - отметила Захарова.Захарова в связи с поведением Европы в отношении Украины вспомнила цитату писателя Антуана де Сент-Экзюпери: "Мы в ответе за тех, кого приручили".
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация на украине, в мире, украина, европа, москва, мария захарова, россия
10:39 14.10.2021 (обновлено: 11:39 14.10.2021)
Захарова призвала Европу к ответственности перед украинским народом
Захарова призвала ЕС осознать ответственность перед украинским народом за кризис в стране