https://ria.ru/20211014/ubiystvo-1754513986.html
В Рязанской области задержали подозреваемых в ритуальном убийстве подростка
В Рязанской области задержали подозреваемых в ритуальном убийстве подростка - РИА Новости, 14.10.2021
В Рязанской области задержали подозреваемых в ритуальном убийстве подростка
Задержаны двое подозреваемых в ритуальном убийстве подростка, тело которого нашли в Рязанской области, сообщается на сайте СУСК России по региону. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:15
2021-10-14T11:15
2021-10-14T18:39
происшествия
рязанская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c6a7304b365dd3887c4477bce955c637.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Задержаны двое подозреваемых в ритуальном убийстве подростка, тело которого нашли в Рязанской области, сообщается на сайте СУСК России по региону.Как ранее сообщало ведомство, 15-летний подросток проживал с семьей в поселке учхоза Стенькино Рязанского района. Пропал он 8 октября, его тело с признаками насильственной смерти нашли в лесу 13 октября. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство")."Установлено, что к исчезновению и гибели ребенка причастны его бывший отчим 1969 года рождения и мастер спорта по ачери-биатлону, жительница Московской области 1992 года рождения. По версии следствия, смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера. <…> Местонахождение подозреваемых установлено, и они задержаны", — говорится в релизе. Следствие будет просить об их аресте.По уголовному делу назначена судебно-медицинская и генетическая экспертизы, уточняются мотив и другие важные детали, причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
https://ria.ru/20210825/satanisty-1747047031.html
https://ria.ru/20210820/satanisty-1746527198.html
рязанская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94fa7b970dec095327cb0e51acc00abd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:15 14.10.2021 (обновлено: 18:39 14.10.2021)
В Рязанской области задержали подозреваемых в ритуальном убийстве подростка
В Рязанской области задержали двоих подозреваемых в ритуальном убийстве подростка