https://ria.ru/20211014/ubiystvo-1754513986.html

В Рязанской области задержали подозреваемых в ритуальном убийстве подростка

В Рязанской области задержали подозреваемых в ритуальном убийстве подростка - РИА Новости, 14.10.2021

В Рязанской области задержали подозреваемых в ритуальном убийстве подростка

Задержаны двое подозреваемых в ритуальном убийстве подростка, тело которого нашли в Рязанской области, сообщается на сайте СУСК России по региону. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:15

2021-10-14T11:15

2021-10-14T18:39

происшествия

рязанская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Задержаны двое подозреваемых в ритуальном убийстве подростка, тело которого нашли в Рязанской области, сообщается на сайте СУСК России по региону.Как ранее сообщало ведомство, 15-летний подросток проживал с семьей в поселке учхоза Стенькино Рязанского района. Пропал он 8 октября, его тело с признаками насильственной смерти нашли в лесу 13 октября. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство")."Установлено, что к исчезновению и гибели ребенка причастны его бывший отчим 1969 года рождения и мастер спорта по ачери-биатлону, жительница Московской области 1992 года рождения. По версии следствия, смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера. <…> Местонахождение подозреваемых установлено, и они задержаны", — говорится в релизе. Следствие будет просить об их аресте.По уголовному делу назначена судебно-медицинская и генетическая экспертизы, уточняются мотив и другие важные детали, причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

https://ria.ru/20210825/satanisty-1747047031.html

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рязанская область

россия

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происшествия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф), россия