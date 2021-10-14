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В Рязанской области задержали подозреваемых в ритуальном убийстве подростка
В Рязанской области задержали подозреваемых в ритуальном убийстве подростка - РИА Новости, 14.10.2021
В Рязанской области задержали подозреваемых в ритуальном убийстве подростка
Задержаны двое подозреваемых в ритуальном убийстве подростка, тело которого нашли в Рязанской области, сообщается на сайте СУСК России по региону. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:15
2021-10-14T18:39
происшествия
рязанская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Задержаны двое подозреваемых в ритуальном убийстве подростка, тело которого нашли в Рязанской области, сообщается на сайте СУСК России по региону.Как ранее сообщало ведомство, 15-летний подросток проживал с семьей в поселке учхоза Стенькино Рязанского района. Пропал он 8 октября, его тело с признаками насильственной смерти нашли в лесу 13 октября. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство")."Установлено, что к исчезновению и гибели ребенка причастны его бывший отчим 1969 года рождения и мастер спорта по ачери-биатлону, жительница Московской области 1992 года рождения. По версии следствия, смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера. &lt;…&gt; Местонахождение подозреваемых установлено, и они задержаны", — говорится в релизе. Следствие будет просить об их аресте.По уголовному делу назначена судебно-медицинская и генетическая экспертизы, уточняются мотив и другие важные детали, причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
https://ria.ru/20210825/satanisty-1747047031.html
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рязанская область
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происшествия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:15 14.10.2021 (обновлено: 18:39 14.10.2021)
 
В Рязанской области задержали подозреваемых в ритуальном убийстве подростка

В Рязанской области задержали двоих подозреваемых в ритуальном убийстве подростка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Задержаны двое подозреваемых в ритуальном убийстве подростка, тело которого нашли в Рязанской области, сообщается на сайте СУСК России по региону.
Как ранее сообщало ведомство, 15-летний подросток проживал с семьей в поселке учхоза Стенькино Рязанского района. Пропал он 8 октября, его тело с признаками насильственной смерти нашли в лесу 13 октября. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство").
Оккультный ритуал - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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"Это может быть ваш сосед". Сатанисты в России встали на путь убийств
"Установлено, что к исчезновению и гибели ребенка причастны его бывший отчим 1969 года рождения и мастер спорта по ачери-биатлону, жительница Московской области 1992 года рождения. По версии следствия, смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера. <…> Местонахождение подозреваемых установлено, и они задержаны", — говорится в релизе. Следствие будет просить об их аресте.
По уголовному делу назначена судебно-медицинская и генетическая экспертизы, уточняются мотив и другие важные детали, причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
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ПроисшествияРязанская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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