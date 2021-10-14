https://ria.ru/20211014/trudoustroystvo-1754515764.html

Москалькова заявила о проблеме гендерного неравенства при трудоустройстве

Москалькова заявила о проблеме гендерного неравенства при трудоустройстве - РИА Новости, 14.10.2021

Москалькова заявила о проблеме гендерного неравенства при трудоустройстве

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в России есть проблема гендерного неравенства при трудоустройстве: при прочих... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:23

2021-10-14T11:23

2021-10-14T11:23

общество

работа

татьяна москалькова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в России есть проблема гендерного неравенства при трудоустройстве: при прочих равных работодатель, как правило, выбирает мужчин."При двух равных, в том числе в России, когда у мужчины и женщины одинаковый стаж, одинаковое образование, опыт работы, работодатель, как правило, выберет мужчину. Считая, что женщина, имеющая детей, может уйти на больничный, чтобы ухаживать за детьми, а не имеющая детей может родить и уйти вообще на три года", - сказала она журналистам в кулуарах Третьего Евразийского женского форума.По ее словам, сегодня мы часто видим тенденцию ухода женщин в малый и средний бизнес. "Эти тенденции нужно осмыслить", - отметила Москалькова."Мы не можем отрицать, что проблема домашнего насилия присуща и нашему государству", - добавила она.

https://ria.ru/20210312/chetyrekhdnevka-1600868304.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, работа, татьяна москалькова, россия