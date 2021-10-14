https://ria.ru/20211014/trudoustroystvo-1754515764.html
Москалькова заявила о проблеме гендерного неравенства при трудоустройстве
Москалькова заявила о проблеме гендерного неравенства при трудоустройстве - РИА Новости, 14.10.2021
Москалькова заявила о проблеме гендерного неравенства при трудоустройстве
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в России есть проблема гендерного неравенства при трудоустройстве: при прочих... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:23
2021-10-14T11:23
2021-10-14T11:23
общество
работа
татьяна москалькова
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в России есть проблема гендерного неравенства при трудоустройстве: при прочих равных работодатель, как правило, выбирает мужчин."При двух равных, в том числе в России, когда у мужчины и женщины одинаковый стаж, одинаковое образование, опыт работы, работодатель, как правило, выберет мужчину. Считая, что женщина, имеющая детей, может уйти на больничный, чтобы ухаживать за детьми, а не имеющая детей может родить и уйти вообще на три года", - сказала она журналистам в кулуарах Третьего Евразийского женского форума.По ее словам, сегодня мы часто видим тенденцию ухода женщин в малый и средний бизнес. "Эти тенденции нужно осмыслить", - отметила Москалькова."Мы не можем отрицать, что проблема домашнего насилия присуща и нашему государству", - добавила она.
https://ria.ru/20210312/chetyrekhdnevka-1600868304.html
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общество, работа, татьяна москалькова, россия
Москалькова заявила о проблеме гендерного неравенства при трудоустройстве
Москалькова: при прочих равных многие российские работодатели предпочитают мужчин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
сообщила, что в России
есть проблема гендерного неравенства при трудоустройстве: при прочих равных работодатель, как правило, выбирает мужчин.
"При двух равных, в том числе в России, когда у мужчины и женщины одинаковый стаж, одинаковое образование, опыт работы, работодатель, как правило, выберет мужчину. Считая, что женщина, имеющая детей, может уйти на больничный, чтобы ухаживать за детьми, а не имеющая детей может родить и уйти вообще на три года", - сказала она журналистам в кулуарах Третьего Евразийского женского форума.
По ее словам, сегодня мы часто видим тенденцию ухода женщин в малый и средний бизнес. "Эти тенденции нужно осмыслить", - отметила Москалькова.
"Мы не можем отрицать, что проблема домашнего насилия присуща и нашему государству", - добавила она.