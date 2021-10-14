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Республика Татарстан
https://ria.ru/20211014/tatarstan-1754608711.html
Школы в Татарстане получат 120 новых автобусов
Школы в Татарстане получат 120 новых автобусов - РИА Новости, 14.10.2021
Школы в Татарстане получат 120 новых автобусов
Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг передал ключи от 70 новых школьных автобусов министру образования и науки республики Ильсуру Хадиуллину, всего... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:20
2021-10-14T17:20
республика татарстан
общество
образование - общество
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
глонасс (система навигации)
россия
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КАЗАНЬ, 14 окт – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг передал ключи от 70 новых школьных автобусов министру образования и науки республики Ильсуру Хадиуллину, всего в рамках федеральной программы республика получит 120 автобусов, сообщает пресс-служба главы региона."Сегодня у нас в республике 810 транспортных средств, которые обеспечивают доставку детей в школы, работает 861 маршрут. Благодаря федеральной программе у нас есть возможность получить 120 школьных автобусов, из которых 70 сегодня будут переданы в эксплуатацию. Эти автобусы отвечают всем современным требованиям безопасности и, конечно же, я обращаюсь к главам муниципалитетов – обеспечить контроль за эксплуатацией этих транспортных средств", - цитирует пресс-служба слова Минниханова.По слова главы Татарстана, рост качества образования, вопросы организации перевозок детей, обеспечения их безопасности – это одни из основных задач органов государственной и муниципальной власти.Минниханов также отметил, что в рамках национальных проектов, национальных целей, определенных президентом РФ, много внимания уделяется системе образования. Это и озвученная президентом страны программа капитального ремонта школ, и оснащение объектов системы образования оптиковолокном, и вопросы транспортного обеспечения. "Мы искренне благодарим руководство страны за такую поддержку и желаем, чтобы новый транспорт служил во благо муниципальных районов. Чтобы родители не волновались за своих детей", - сказал он.Новые автобусы выйдут на новые маршруты и позволят разгрузить уже действующие, а также заменят изношенный транспорт. Транспортные средства отвечают всем требованиям безопасности в сфере перевозки детей, оборудованы системой "Глонасс +112".Сегодня в автопарке школьных автобусов республики 810 транспортных средств, которые обеспечивают подвоз 23 тысяч учащихся. За последние три года муниципалитеты получили 352 новых школьных автобуса.
https://ria.ru/20211006/tatarstan-1753411314.html
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общество, образование - общество, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, глонасс (система навигации), россия
17:20 14.10.2021
 
Школы в Татарстане получат 120 новых автобусов

Школы в Татарстане получат 120 новых автобусов по федеральной программе

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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КАЗАНЬ, 14 окт – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг передал ключи от 70 новых школьных автобусов министру образования и науки республики Ильсуру Хадиуллину, всего в рамках федеральной программы республика получит 120 автобусов, сообщает пресс-служба главы региона.
"Сегодня у нас в республике 810 транспортных средств, которые обеспечивают доставку детей в школы, работает 861 маршрут. Благодаря федеральной программе у нас есть возможность получить 120 школьных автобусов, из которых 70 сегодня будут переданы в эксплуатацию. Эти автобусы отвечают всем современным требованиям безопасности и, конечно же, я обращаюсь к главам муниципалитетов – обеспечить контроль за эксплуатацией этих транспортных средств", - цитирует пресс-служба слова Минниханова.
По слова главы Татарстана, рост качества образования, вопросы организации перевозок детей, обеспечения их безопасности – это одни из основных задач органов государственной и муниципальной власти.
Минниханов также отметил, что в рамках национальных проектов, национальных целей, определенных президентом РФ, много внимания уделяется системе образования. Это и озвученная президентом страны программа капитального ремонта школ, и оснащение объектов системы образования оптиковолокном, и вопросы транспортного обеспечения. "Мы искренне благодарим руководство страны за такую поддержку и желаем, чтобы новый транспорт служил во благо муниципальных районов. Чтобы родители не волновались за своих детей", - сказал он.
Новые автобусы выйдут на новые маршруты и позволят разгрузить уже действующие, а также заменят изношенный транспорт. Транспортные средства отвечают всем требованиям безопасности в сфере перевозки детей, оборудованы системой "Глонасс +112".
Сегодня в автопарке школьных автобусов республики 810 транспортных средств, которые обеспечивают подвоз 23 тысяч учащихся. За последние три года муниципалитеты получили 352 новых школьных автобуса.
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Республика ТатарстанОбществоОбразование - ОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам МиннихановГЛОНАСС (система навигации)Россия
 
 
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