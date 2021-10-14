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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20211014/stroitelstvo-1754524060.html
Ленобласть намерена расширить строительство соцжилья в регионе
Ленобласть намерена расширить строительство соцжилья в регионе - РИА Новости, 14.10.2021
Ленобласть намерена расширить строительство соцжилья в регионе
Строительный блок Ленинградской области разрабатывает проект законодательной инициативы, которая позволит упросить процедуру передачи земельных участков и... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:54
2021-10-14T11:54
ленинградская область
александр дрозденко
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Строительный блок Ленинградской области разрабатывает проект законодательной инициативы, которая позволит упросить процедуру передачи земельных участков и выделения финансирования застройщику, учрежденному областной администрацией для строительства социального жилья, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в регионе действует проект "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах". Администрация Ленинградской области намерена расселить более одной тысячи домов, признанных аварийными с 2012 по 2017 годы. Для жителей Ленинградской области планируется возвести 51 дом на территориях 88 муниципальных образований. Всего в региональной программе участвуют 15 579 человек.Так, в столице региона Гатчине на улице Красных Военлетов оператор программы расселения построил новый дом на 242 квартиры, куда в скором времени переедут 600 человек. Это один из крупнейших проектов данной организации. Объект посетил и оценил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко."Считаю, что застройщик совершил подвиг, построив качественное жилье, квадратный метр в котором обошелся бюджету Ленинградской области в 51 тысячу рублей. Уверен, что ни одна частная компания не взялась бы за такой проект, ведь средняя рыночная цена за метр в Гатчине ― 110 тысяч рублей. Ленинградская область постепенно движется к тому, чтобы наделить нашего специализированного застройщика полномочиями по возведению жилья для молодых семей работников социальной сферы по фиксированной цене. Такая практика станет первой в России", ― сказал Дрозденко.Он уточнил, что благодаря этому проекту получится расселить жителей 50 аварийных домов из Гатчины, Сиверского и Вырицкого поселений. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано 11 октября. Общая площадь квартир в новом здании составляет порядка 11 тысяч квадратных метров. На первом этаже предусмотрена квартира для маломобильных групп. Рядом с домом предусмотрены стоянка на 139 машиномест, детская и спортивная площадка.
https://ria.ru/20211013/komfort-1754366854.html
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александр дрозденко, жилье
11:54 14.10.2021
 

Ленобласть намерена расширить строительство соцжилья в регионе

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Строительный блок Ленинградской области разрабатывает проект законодательной инициативы, которая позволит упросить процедуру передачи земельных участков и выделения финансирования застройщику, учрежденному областной администрацией для строительства социального жилья, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в регионе действует проект "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах". Администрация Ленинградской области намерена расселить более одной тысячи домов, признанных аварийными с 2012 по 2017 годы. Для жителей Ленинградской области планируется возвести 51 дом на территориях 88 муниципальных образований. Всего в региональной программе участвуют 15 579 человек.
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Так, в столице региона Гатчине на улице Красных Военлетов оператор программы расселения построил новый дом на 242 квартиры, куда в скором времени переедут 600 человек. Это один из крупнейших проектов данной организации. Объект посетил и оценил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
"Считаю, что застройщик совершил подвиг, построив качественное жилье, квадратный метр в котором обошелся бюджету Ленинградской области в 51 тысячу рублей. Уверен, что ни одна частная компания не взялась бы за такой проект, ведь средняя рыночная цена за метр в Гатчине ― 110 тысяч рублей. Ленинградская область постепенно движется к тому, чтобы наделить нашего специализированного застройщика полномочиями по возведению жилья для молодых семей работников социальной сферы по фиксированной цене. Такая практика станет первой в России", ― сказал Дрозденко.
Он уточнил, что благодаря этому проекту получится расселить жителей 50 аварийных домов из Гатчины, Сиверского и Вырицкого поселений. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано 11 октября. Общая площадь квартир в новом здании составляет порядка 11 тысяч квадратных метров. На первом этаже предусмотрена квартира для маломобильных групп. Рядом с домом предусмотрены стоянка на 139 машиномест, детская и спортивная площадка.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЖилье
 
 
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