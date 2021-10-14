https://ria.ru/20211014/stabilnost-1754481087.html

Путин заявил, что AUKUS подрывает региональную стабильность

Путин заявил, что AUKUS подрывает региональную стабильность - РИА Новости, 14.10.2021

Путин заявил, что AUKUS подрывает региональную стабильность

Создание таких блоков, как AUKUS, подрывает региональную стабильность, потому что "дружить против кого-то" ‒ это плохо, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T02:54

2021-10-14T02:54

2021-10-14T02:54

сша

австралия

великобритания

владимир путин

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Создание таких блоков, как AUKUS, подрывает региональную стабильность, потому что "дружить против кого-то" ‒ это плохо, заявил президент России Владимир Путин."Создание каких-то блоков, в том числе и того, о котором вы упомянули, США ‒ Великобритания ‒ Австралия, безусловно, подрывает региональную стабильность, потому что, на мой взгляд, дружить между собой ‒ это хорошо, но "дружить против кого-то" ‒ это плохо. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся", - сказал Путин в интервью CNBC, опубликованном на сайте Кремля.Он выразил надежду, что ситуация не будет развиваться по непредсказуемому сценарию и не вызовет дополнительных напряжений в регионе.

https://ria.ru/20211014/dollar-1754480442.html

сша

австралия

великобритания

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сша, австралия, великобритания, владимир путин