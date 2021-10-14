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Путин заявил, что AUKUS подрывает региональную стабильность
Путин заявил, что AUKUS подрывает региональную стабильность - РИА Новости, 14.10.2021
Путин заявил, что AUKUS подрывает региональную стабильность
Создание таких блоков, как AUKUS, подрывает региональную стабильность, потому что "дружить против кого-то" ‒ это плохо, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T02:54
2021-10-14T02:54
сша
австралия
великобритания
владимир путин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Создание таких блоков, как AUKUS, подрывает региональную стабильность, потому что "дружить против кого-то" ‒ это плохо, заявил президент России Владимир Путин."Создание каких-то блоков, в том числе и того, о котором вы упомянули, США ‒ Великобритания ‒ Австралия, безусловно, подрывает региональную стабильность, потому что, на мой взгляд, дружить между собой ‒ это хорошо, но "дружить против кого-то" ‒ это плохо. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся", - сказал Путин в интервью CNBC, опубликованном на сайте Кремля.Он выразил надежду, что ситуация не будет развиваться по непредсказуемому сценарию и не вызовет дополнительных напряжений в регионе.
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сша, австралия, великобритания, владимир путин
02:54 14.10.2021
 
Путин заявил, что AUKUS подрывает региональную стабильность

Президент России Путин заявил, что создание блока AUKUS подрывает стабильность

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Создание таких блоков, как AUKUS, подрывает региональную стабильность, потому что "дружить против кого-то" ‒ это плохо, заявил президент России Владимир Путин.
"Создание каких-то блоков, в том числе и того, о котором вы упомянули, СШАВеликобританияАвстралия, безусловно, подрывает региональную стабильность, потому что, на мой взгляд, дружить между собой ‒ это хорошо, но "дружить против кого-то" ‒ это плохо. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся", - сказал Путин в интервью CNBC, опубликованном на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
02:27
Путин заявил, что США вредят себе, используя доллар в санкциях
Он выразил надежду, что ситуация не будет развиваться по непредсказуемому сценарию и не вызовет дополнительных напряжений в регионе.
 
СШААвстралияВеликобританияВладимир Путин
 
 
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