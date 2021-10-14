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Лавров прокомментировал заявления главы Евросовета о Минских соглашениях
Лавров прокомментировал заявления главы Евросовета о Минских соглашениях - РИА Новости, 14.10.2021
Лавров прокомментировал заявления главы Евросовета о Минских соглашениях
Заявления главы Евросовета Шарля Мишеля по необходимости РФ выполнять Минские соглашения по Донбассу противоречат истине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:46
2021-10-14T12:12
в мире
евросовет
россия
евросоюз
еврокомиссия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
шарль мишель
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МИНСК, 14 окт - РИА Новости. Заявления главы Евросовета Шарля Мишеля по необходимости РФ выполнять Минские соглашения по Донбассу противоречат истине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам Лаврова, по итогам саммита Евросоюз - Украина было принято совместное заявления, подписанное в том числе главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета господином Мишелем."В нем Россия прямо названа агрессором, и в очень грубых безапелляционных тонах от нас требуют выполнения минских договоренностей, потому что, как там заявлено, мы являемся стороной этого документа. Это серьезно противоречит истине", - заявил Лавров журналистам.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://ria.ru/20210920/sammit-1750999609.html
https://ria.ru/20210926/peskov-1751875181.html
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в мире, евросовет, россия, евросоюз, еврокомиссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, шарль мишель, минские соглашения
11:46 14.10.2021 (обновлено: 12:12 14.10.2021)
 
Лавров прокомментировал заявления главы Евросовета о Минских соглашениях

Лавров: требования ЕС к России выполнять минские соглашения противоречат истине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на шестой встрече министров иностранных дел, совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на шестой встрече министров иностранных дел, совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МИНСК, 14 окт - РИА Новости. Заявления главы Евросовета Шарля Мишеля по необходимости РФ выполнять Минские соглашения по Донбассу противоречат истине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, по итогам саммита Евросоюз - Украина было принято совместное заявления, подписанное в том числе главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета господином Мишелем.
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Источник: Франция и ФРГ внесли "принципиальные правки" в проект по Донбассу
"В нем Россия прямо названа агрессором, и в очень грубых безапелляционных тонах от нас требуют выполнения минских договоренностей, потому что, как там заявлено, мы являемся стороной этого документа. Это серьезно противоречит истине", - заявил Лавров журналистам.
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
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В миреЕвросоветРоссияЕвросоюзЕврокомиссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровШарль МишельМинские соглашения
 
 
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