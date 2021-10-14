https://ria.ru/20211014/sochi-1754576084.html

В Сочи бизнесменов обвинили в мошенничестве с недвижимостью

В Сочи бизнесменов обвинили в мошенничестве с недвижимостью - РИА Новости, 14.10.2021

В Сочи бизнесменов обвинили в мошенничестве с недвижимостью

Руководители компании, которая занималась куплей-продажей недвижимости и реконструкцией старых домов в Сочи, обвиняются в мошенничестве на сумму 131 миллион... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T15:11

2021-10-14T15:11

2021-10-14T15:50

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СОЧИ, 14 окт – РИА Новости. Руководители компании, которая занималась куплей-продажей недвижимости и реконструкцией старых домов в Сочи, обвиняются в мошенничестве на сумму 131 миллион рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Следствие подтверждает, что двое руководителей риелторской сочинской фирмы, которые кроме купли-продажи недвижимости занимались еще реконструкцией старых жилых домов, заключили 63 договора с потерпевшими на покупку жилья и реконструкцию старых объектов. Получив деньги от граждан, обвиняемые свои обязательства так и не выполнили. По информации ведомства, общая сумма ущерба потерпевших составила 131 миллион рублей, деньги обвиняемые потратили на свои нужды. В отношении руководителей компании было заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество"."В настоящее время следственным подразделением СУ УВД по городу Сочи собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечается в релизе.В качестве обеспечительной меры недвижимость и автомобили обвиняемых были арестованы на сумму 235 миллионов рублей. Сейчас предпринимателям грозит до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211014/moshennichestvo-1754537924.html

https://ria.ru/20211014/sochi-1754499195.html

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происшествия, краснодарский край, сочи, россия, новости - туризм