https://ria.ru/20211014/smi-inoagent-1754604509.html

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов организацию "Якутия – Наше Мнение"*

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов организацию "Якутия – Наше Мнение"* - РИА Новости, 14.10.2021

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов организацию "Якутия – Наше Мнение"*

Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов некоммерческую организацию по защите прав человека и информированию населения "Якутия – Наше Мнение"*, сообщается на... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:08

2021-10-14T17:08

2021-10-14T17:16

общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

россия

иноагенты

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов некоммерческую организацию по защите прав человека и информированию населения "Якутия – Наше Мнение"*, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжением Минюста России от 14.10.2021 года в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация по защите прав человека и информированию населения "Якутия – Наше Мнение"*. Организация была создана российским физическим лицом, ранее внесенным в реестр, – Петровым С.Ю.*", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что речь идет о добросовестном выполнении физлицом требований закона, установленных для тех, кто включен в реестр.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20211013/muratov-1754415372.html

россия

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2021

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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), россия, иноагенты