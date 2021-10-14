https://ria.ru/20211014/smi-inoagent-1754604509.html
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов организацию "Якутия – Наше Мнение"*
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов организацию "Якутия – Наше Мнение"* - РИА Новости, 14.10.2021
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов организацию "Якутия – Наше Мнение"*
Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов некоммерческую организацию по защите прав человека и информированию населения "Якутия – Наше Мнение"*, сообщается на... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:08
2021-10-14T17:08
2021-10-14T17:16
общество
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россия
иноагенты
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов некоммерческую организацию по защите прав человека и информированию населения "Якутия – Наше Мнение"*, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжением Минюста России от 14.10.2021 года в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация по защите прав человека и информированию населения "Якутия – Наше Мнение"*. Организация была создана российским физическим лицом, ранее внесенным в реестр, – Петровым С.Ю.*", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что речь идет о добросовестном выполнении физлицом требований закона, установленных для тех, кто включен в реестр.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20211013/muratov-1754415372.html
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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), россия, иноагенты
17:08 14.10.2021 (обновлено: 17:16 14.10.2021)
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов организацию "Якутия – Наше Мнение"*
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов некоммерческую организацию "Якутия – Наше Мнение"