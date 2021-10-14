https://ria.ru/20211014/smertnost-1754524709.html

В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки

В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 14.10.2021

В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки

За сутки в России подтверждены 986 смертей с COVID-19, за все время умерли 220 315 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:57

2021-10-14T11:57

2021-10-14T11:57

распространение коронавируса

санкт-петербург

свердловская область

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. За сутки в России подтверждены 986 смертей с COVID-19, за все время умерли 220 315 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 986 смертей... За весь период по России умерло 220 315 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 72 пацента с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 67, Свердловской области — 41.

санкт-петербург

свердловская область

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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