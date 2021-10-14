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В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 14.10.2021
В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
За сутки в России подтверждены 986 смертей с COVID-19, за все время умерли 220 315 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:57
2021-10-14T11:57
2021-10-14T11:57
распространение коронавируса
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россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. За сутки в России подтверждены 986 смертей с COVID-19, за все время умерли 220 315 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 986 смертей... За весь период по России умерло 220 315 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 72 пацента с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 67, Свердловской области — 41.
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РИА Новости
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санкт-петербург, свердловская область, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
В России за сутки умерли 986 пациентов с COVID-19, это новый антирекорд с начала пандемии