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Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США - РИА Новости, 14.10.2021
Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
От самочувствия экономики США зависит вся мировая экономика, Россия заинтересована, чтобы там не было никаких волнений и скачков, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T03:01
2021-10-14T03:01
2021-10-14T03:01
сша
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. От самочувствия экономики США зависит вся мировая экономика, Россия заинтересована, чтобы там не было никаких волнений и скачков, заявил президент РФ Владимир Путин."Соединенные Штаты ‒ крупнейшая экономика мира, очень высокотехнологичная. От самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика, и мы заинтересованы объективно в том, чтобы здесь не было никаких волнений, скачков, но это от нас не зависит", - сказал Путин в интервью CNBC, опубликованном на сайте Кремля.По его словам, Москва внимательно смотрит за тем, что происходит, анализирует и предпринимает необходимые шаги для того, чтобы обеспечить свои долгосрочные интересы.
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сша, владимир путин, россия
Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
Президент Путин заявил, что Россия не заинтересована в экономических скачках в США