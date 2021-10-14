https://ria.ru/20211014/skachki-1754481327.html

Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США

Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США - РИА Новости, 14.10.2021

Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США

От самочувствия экономики США зависит вся мировая экономика, Россия заинтересована, чтобы там не было никаких волнений и скачков, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T03:01

2021-10-14T03:01

2021-10-14T03:01

сша

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. От самочувствия экономики США зависит вся мировая экономика, Россия заинтересована, чтобы там не было никаких волнений и скачков, заявил президент РФ Владимир Путин."Соединенные Штаты ‒ крупнейшая экономика мира, очень высокотехнологичная. От самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика, и мы заинтересованы объективно в том, чтобы здесь не было никаких волнений, скачков, но это от нас не зависит", - сказал Путин в интервью CNBC, опубликованном на сайте Кремля.По его словам, Москва внимательно смотрит за тем, что происходит, анализирует и предпринимает необходимые шаги для того, чтобы обеспечить свои долгосрочные интересы.

https://ria.ru/20211014/pozitsii-1754480988.html

сша

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, владимир путин, россия