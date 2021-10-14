https://ria.ru/20211014/shkola-1754591260.html

Класс технического творчества откроется в липецкой школе

Класс технического творчества откроется в липецкой школе - РИА Новости, 14.10.2021

Класс технического творчества откроется в липецкой школе

Первый в Липецкой области класс технического творчества откроется в субботу, 16 октября, на базе гимназии номер 69 имени Сергея Есенина, сообщил глава региона... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:19

2021-10-14T16:19

2021-10-14T16:19

липецкая область

школа

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 14 окт – РИА Новости. Первый в Липецкой области класс технического творчества откроется в субботу, 16 октября, на базе гимназии номер 69 имени Сергея Есенина, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, детей в классе будут обучать по направлению электрика и автоматика. Азы профессии начнут преподавать уже в школе, что позволит выстроить цепочку "Школа – вуз – работодатель".Артамонов отметил, что анализ рынка труда в регионе показывает, что востребованными профессиями в ближайшие годы в Липецкой области будут информационные технологии, электроника, автоматика, электрика, механика, гидравлика."Радует, что у нас есть учебные заведения, которые реализуют такие программы. Знание современных технологий это прямой путь к востребованности и трудоустройству", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211012/meduchrezhdeniya-1754225109.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, игорь артамонов