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Класс технического творчества откроется в липецкой школе
Класс технического творчества откроется в липецкой школе - РИА Новости, 14.10.2021
Класс технического творчества откроется в липецкой школе
Первый в Липецкой области класс технического творчества откроется в субботу, 16 октября, на базе гимназии номер 69 имени Сергея Есенина, сообщил глава региона... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:19
2021-10-14T16:19
2021-10-14T16:19
липецкая область
школа
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 14 окт – РИА Новости. Первый в Липецкой области класс технического творчества откроется в субботу, 16 октября, на базе гимназии номер 69 имени Сергея Есенина, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, детей в классе будут обучать по направлению электрика и автоматика. Азы профессии начнут преподавать уже в школе, что позволит выстроить цепочку "Школа – вуз – работодатель".Артамонов отметил, что анализ рынка труда в регионе показывает, что востребованными профессиями в ближайшие годы в Липецкой области будут информационные технологии, электроника, автоматика, электрика, механика, гидравлика."Радует, что у нас есть учебные заведения, которые реализуют такие программы. Знание современных технологий это прямой путь к востребованности и трудоустройству", - сказал Артамонов.
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школа, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 14 окт – РИА Новости
. Первый в Липецкой области
класс технического творчества откроется в субботу, 16 октября, на базе гимназии номер 69 имени Сергея Есенина, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, детей в классе будут обучать по направлению электрика и автоматика. Азы профессии начнут преподавать уже в школе, что позволит выстроить цепочку "Школа – вуз – работодатель".
Артамонов отметил, что анализ рынка труда в регионе показывает, что востребованными профессиями в ближайшие годы в Липецкой области будут информационные технологии, электроника, автоматика, электрика, механика, гидравлика.
"Радует, что у нас есть учебные заведения, которые реализуют такие программы. Знание современных технологий это прямой путь к востребованности и трудоустройству", - сказал Артамонов.