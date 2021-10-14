https://ria.ru/20211014/rerikh-1754509631.html

Международный центр Рерихов проиграл в кассации спор за библиотеку семьи

Международный центр Рерихов проиграл в кассации спор за библиотеку семьи - РИА Новости, 14.10.2021

Международный центр Рерихов проиграл в кассации спор за библиотеку семьи

Арбитражный суд Московского округа согласился с нижестоящими инстанциями, отказавшими общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР) в иске об... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:53

2021-10-14T10:53

2021-10-14T10:56

культура

николай рерих

музей востока (москва)

международный центр рерихов (мцр)

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/22256/35/222563586_0:0:3426:1927_1920x0_80_0_0_6a7288d55247e048bf21cc325dd0c22f.jpg

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа согласился с нижестоящими инстанциями, отказавшими общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР) в иске об истребовании Мемориальной библиотеки семьи Рерихов у Государственного музея искусства народов Востока.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд отклонил кассационную жалобу МЦР на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы и июльское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.Как ранее сообщил РИА Новости адвокат Михаил Репников, представитель МЦР в суде, всего у ответчика в 2017 году оказалось более 800 книг, около двухсот томов музей вернул, в иске было заявлено требование об истребовании остальных 625 книг. По словам адвоката, в собрании было "много уникальных, раритетных книг, в том числе с пометками Елены Рерих, что придает им особую ценность".Первая инстанция, отказывая в иске, указала, что имущество семьи Рерихов было завещано Советскому фонду Рерихов, правопреемником которого МЦР не является, поэтому прав на это имущество не имеет. Кроме того, суд счел недоказанным сам факт нахождения у Музея Востока книг, которые требует вернуть истец. Апелляционный суд оставил решение без изменения.Всего МЦР в апреле 2020 года предъявил шесть исков к Музею Востока об истребовании имущества. На данный момент судами четырех инстанций, включая Верховный, отклонен иск об истребовании 518 картин, эскизов и рисунков авторства Николая Рериха, его жены Елены Рерих и их сыновей Святослава и Юрия Рерихов. В то же время первая инстанция удовлетворила три иска (два из них были объединены), обязав Музей Востока вернуть 547 музейных предметов и Фамильный фонд (архив) семьи Рерихов, насчитывающий более семи тысяч архивных дел – письма, дневники и т.п.Еще в одном иске МЦР пытается истребовать 188 картин Рерихов, которые, как ранее пояснил РИА Новости другой представитель МЦР в суде Андрей Дроздов, дарили Центру Рерихов начиная с 1990-х годов частные лица. Картины оцениваются в 1,8 миллиарда рублей. По словам юриста, в апреле 2017 года эти картины в ходе оперативных мероприятий в рамках уголовного дела в отношении бенефициара Мастер-банка Бориса Булочника были переданы на хранение Музею Востока. Этот спор пока не рассмотрен.

https://ria.ru/20201005/rerikh-1578098111.html

https://ria.ru/20211001/rerikh-1752727006.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай рерих, музей востока (москва), международный центр рерихов (мцр), новости культуры