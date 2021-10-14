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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211014/rerikh-1754509631.html
Международный центр Рерихов проиграл в кассации спор за библиотеку семьи
Международный центр Рерихов проиграл в кассации спор за библиотеку семьи - РИА Новости, 14.10.2021
Международный центр Рерихов проиграл в кассации спор за библиотеку семьи
Арбитражный суд Московского округа согласился с нижестоящими инстанциями, отказавшими общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР) в иске об... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:53
2021-10-14T10:56
культура
николай рерих
музей востока (москва)
международный центр рерихов (мцр)
новости культуры
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа согласился с нижестоящими инстанциями, отказавшими общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР) в иске об истребовании Мемориальной библиотеки семьи Рерихов у Государственного музея искусства народов Востока.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд отклонил кассационную жалобу МЦР на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы и июльское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.Как ранее сообщил РИА Новости адвокат Михаил Репников, представитель МЦР в суде, всего у ответчика в 2017 году оказалось более 800 книг, около двухсот томов музей вернул, в иске было заявлено требование об истребовании остальных 625 книг. По словам адвоката, в собрании было "много уникальных, раритетных книг, в том числе с пометками Елены Рерих, что придает им особую ценность".Первая инстанция, отказывая в иске, указала, что имущество семьи Рерихов было завещано Советскому фонду Рерихов, правопреемником которого МЦР не является, поэтому прав на это имущество не имеет. Кроме того, суд счел недоказанным сам факт нахождения у Музея Востока книг, которые требует вернуть истец. Апелляционный суд оставил решение без изменения.Всего МЦР в апреле 2020 года предъявил шесть исков к Музею Востока об истребовании имущества. На данный момент судами четырех инстанций, включая Верховный, отклонен иск об истребовании 518 картин, эскизов и рисунков авторства Николая Рериха, его жены Елены Рерих и их сыновей Святослава и Юрия Рерихов. В то же время первая инстанция удовлетворила три иска (два из них были объединены), обязав Музей Востока вернуть 547 музейных предметов и Фамильный фонд (архив) семьи Рерихов, насчитывающий более семи тысяч архивных дел – письма, дневники и т.п.Еще в одном иске МЦР пытается истребовать 188 картин Рерихов, которые, как ранее пояснил РИА Новости другой представитель МЦР в суде Андрей Дроздов, дарили Центру Рерихов начиная с 1990-х годов частные лица. Картины оцениваются в 1,8 миллиарда рублей. По словам юриста, в апреле 2017 года эти картины в ходе оперативных мероприятий в рамках уголовного дела в отношении бенефициара Мастер-банка Бориса Булочника были переданы на хранение Музею Востока. Этот спор пока не рассмотрен.
https://ria.ru/20201005/rerikh-1578098111.html
https://ria.ru/20211001/rerikh-1752727006.html
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николай рерих, музей востока (москва), международный центр рерихов (мцр), новости культуры
10:53 14.10.2021 (обновлено: 10:56 14.10.2021)
 
Международный центр Рерихов проиграл в кассации спор за библиотеку семьи

Международный центр Рерихов проиграл в кассации спор за библиотеку семьи Рерихов

© РИА Новости / А. Свердлов / Перейти в фотобанкС. Рерих "Н. К. Рерих". Репродукция
С. Рерих Н. К. Рерих. Репродукция - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / А. Свердлов
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа согласился с нижестоящими инстанциями, отказавшими общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР) в иске об истребовании Мемориальной библиотеки семьи Рерихов у Государственного музея искусства народов Востока.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд отклонил кассационную жалобу МЦР на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы и июльское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
Как ранее сообщил РИА Новости адвокат Михаил Репников, представитель МЦР в суде, всего у ответчика в 2017 году оказалось более 800 книг, около двухсот томов музей вернул, в иске было заявлено требование об истребовании остальных 625 книг. По словам адвоката, в собрании было "много уникальных, раритетных книг, в том числе с пометками Елены Рерих, что придает им особую ценность".
Первая инстанция, отказывая в иске, указала, что имущество семьи Рерихов было завещано Советскому фонду Рерихов, правопреемником которого МЦР не является, поэтому прав на это имущество не имеет. Кроме того, суд счел недоказанным сам факт нахождения у Музея Востока книг, которые требует вернуть истец. Апелляционный суд оставил решение без изменения.
Всего МЦР в апреле 2020 года предъявил шесть исков к Музею Востока об истребовании имущества. На данный момент судами четырех инстанций, включая Верховный, отклонен иск об истребовании 518 картин, эскизов и рисунков авторства Николая Рериха, его жены Елены Рерих и их сыновей Святослава и Юрия Рерихов. В то же время первая инстанция удовлетворила три иска (два из них были объединены), обязав Музей Востока вернуть 547 музейных предметов и Фамильный фонд (архив) семьи Рерихов, насчитывающий более семи тысяч архивных дел – письма, дневники и т.п.
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5 октября 2020, 06:25Культура
Считавшаяся утерянной картина Рериха выставлена на торги в Лондоне
Еще в одном иске МЦР пытается истребовать 188 картин Рерихов, которые, как ранее пояснил РИА Новости другой представитель МЦР в суде Андрей Дроздов, дарили Центру Рерихов начиная с 1990-х годов частные лица. Картины оцениваются в 1,8 миллиарда рублей. По словам юриста, в апреле 2017 года эти картины в ходе оперативных мероприятий в рамках уголовного дела в отношении бенефициара Мастер-банка Бориса Булочника были переданы на хранение Музею Востока. Этот спор пока не рассмотрен.
Посетительница на открытии выставки Николай Рерих. Восхождение в Музее Рерихов в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 18:45Культура
Верховный суд отказал центру Рерихов в получении 518 работ из Музея Востока
 
КультураНиколай РерихМузей Востока (Москва)Международный центр Рерихов (МЦР)Новости культуры
 
 
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