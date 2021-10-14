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Хорошие новости
https://ria.ru/20211014/ramenskoe-1754576758.html
В Раменском спасли ребенка, проглотившего магниты
В Раменском спасли ребенка, проглотившего магниты - РИА Новости, 14.10.2021
В Раменском спасли ребенка, проглотившего магниты
Врачи Раменской больницы спасли девятилетнего ребенка, проглотившего магниты, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T15:15
2021-10-14T15:15
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МОСКВА,14 окт. - РИА Новости. Врачи Раменской больницы спасли девятилетнего ребенка, проглотившего магниты, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."В отделение детской хирургии Раменской больницы поступил девятилетний мальчик с болью в животе. Выяснилось, что два дня назад ребенок проглотил магниты, однако родителям он не признался. К медицинским специалистам мальчик поступил уже с нарастающей кишечной непроходимостью. Маленькому пациенту провели рентгенологическое исследование с контрастом, которое помогло выявить причину симптомов. Если бы ребёнок оказался в больнице позже, осложнения могли бы привести к перитониту", - говорится в сообщении.Сообщается, что операция прошла успешно. На данный момент мальчик уже выписан из больницы. Отмечается, что врачи Раменской больницы уже сталкивались с подобными ситуациями – спасали детей, проглотивших щелочные батарейки, открытую булавку. Специалисты призывают родителей внимательно следить за детьми и не оставлять в зоне доступа ребенка мелкие предметы."Опасность данной ситуации заключается в том, что магниты слиплись, зажав между собой стенки двух отделов кишечника. В этот участок кишки перестала поступать кровь, не поступал кислород, наступало его отмирание. Если ребенок проглотил магниты, важно оперативно обратиться в больницу. В данном случае пациенту провели операцию, в ходе которой извлекли инородные тела и ушили перфоративные отверстия в местах соприкосновения стенок тонкой и слепой кишки", - цитирует пресс-служба заведующего детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимира Хабалова.
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происшествия
15:15 14.10.2021
 
В Раменском спасли ребенка, проглотившего магниты

Врачи Раменской больницы спасли девятилетнего ребенка, проглотившего магниты

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкХирурги во время операции
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА,14 окт. - РИА Новости. Врачи Раменской больницы спасли девятилетнего ребенка, проглотившего магниты, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"В отделение детской хирургии Раменской больницы поступил девятилетний мальчик с болью в животе. Выяснилось, что два дня назад ребенок проглотил магниты, однако родителям он не признался. К медицинским специалистам мальчик поступил уже с нарастающей кишечной непроходимостью. Маленькому пациенту провели рентгенологическое исследование с контрастом, которое помогло выявить причину симптомов. Если бы ребёнок оказался в больнице позже, осложнения могли бы привести к перитониту", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что операция прошла успешно. На данный момент мальчик уже выписан из больницы. Отмечается, что врачи Раменской больницы уже сталкивались с подобными ситуациями – спасали детей, проглотивших щелочные батарейки, открытую булавку. Специалисты призывают родителей внимательно следить за детьми и не оставлять в зоне доступа ребенка мелкие предметы.
"Опасность данной ситуации заключается в том, что магниты слиплись, зажав между собой стенки двух отделов кишечника. В этот участок кишки перестала поступать кровь, не поступал кислород, наступало его отмирание. Если ребенок проглотил магниты, важно оперативно обратиться в больницу. В данном случае пациенту провели операцию, в ходе которой извлекли инородные тела и ушили перфоративные отверстия в местах соприкосновения стенок тонкой и слепой кишки", - цитирует пресс-служба заведующего детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимира Хабалова.
 
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