https://ria.ru/20211014/prognozy-1754570788.html

Более 26 тысяч прогнозов сделали московские метеорологи за этот год

Более 26 тысяч прогнозов сделали московские метеорологи за этот год - РИА Новости, 14.10.2021

Более 26 тысяч прогнозов сделали московские метеорологи за этот год

Более 26 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб за этот год в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T15:20

2021-10-14T15:20

2021-10-14T15:20

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общество

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 26 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб за этот год в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале."Более 26 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб за этот год. Специалисты круглосуточно следят за метеоусловиями и оперативно информируют городские службы о неблагоприятных погодных явлениях. При надвигающихся снегопаде, ливне или сильном ветре эти сведения позволяют быстро принять меры и свести последствия непогоды к минимуму", - говорится в сообщении.Отмечается, что для прогнозов синоптики используют данные с 50 метеокомплексов, установленных возле магистралей и важных социальных объектов.Прогноз делают на 48 часов, а при необходимости данные обновляют каждые три часа, уточнили в пресс-службе комплекса.

https://ria.ru/20210605/ekologiya-1736516461.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва