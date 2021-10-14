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Более 26 тысяч прогнозов сделали московские метеорологи за этот год
Более 26 тысяч прогнозов сделали московские метеорологи за этот год - РИА Новости, 14.10.2021
Более 26 тысяч прогнозов сделали московские метеорологи за этот год
Более 26 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб за этот год в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T15:20
2021-10-14T15:20
2021-10-14T15:20
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 26 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб за этот год в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале."Более 26 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб за этот год. Специалисты круглосуточно следят за метеоусловиями и оперативно информируют городские службы о неблагоприятных погодных явлениях. При надвигающихся снегопаде, ливне или сильном ветре эти сведения позволяют быстро принять меры и свести последствия непогоды к минимуму", - говорится в сообщении.Отмечается, что для прогнозов синоптики используют данные с 50 метеокомплексов, установленных возле магистралей и важных социальных объектов.Прогноз делают на 48 часов, а при необходимости данные обновляют каждые три часа, уточнили в пресс-службе комплекса.
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общество, москва
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Более 26 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб за этот год в Москве
, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram
-канале.
"Более 26 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб за этот год. Специалисты круглосуточно следят за метеоусловиями и оперативно информируют городские службы о неблагоприятных погодных явлениях. При надвигающихся снегопаде, ливне или сильном ветре эти сведения позволяют быстро принять меры и свести последствия непогоды к минимуму", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для прогнозов синоптики используют данные с 50 метеокомплексов, установленных возле магистралей и важных социальных объектов.
Прогноз делают на 48 часов, а при необходимости данные обновляют каждые три часа, уточнили в пресс-службе комплекса.