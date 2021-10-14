Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211014/prognozy-1754570788.html
Более 26 тысяч прогнозов сделали московские метеорологи за этот год
Более 26 тысяч прогнозов сделали московские метеорологи за этот год - РИА Новости, 14.10.2021
Более 26 тысяч прогнозов сделали московские метеорологи за этот год
Более 26 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб за этот год в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T15:20
2021-10-14T15:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149639/77/1496397791_0:459:2824:2048_1920x0_80_0_0_3ec20f2f3c320c8fba4991f52f565d21.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 26 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб за этот год в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале."Более 26 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб за этот год. Специалисты круглосуточно следят за метеоусловиями и оперативно информируют городские службы о неблагоприятных погодных явлениях. При надвигающихся снегопаде, ливне или сильном ветре эти сведения позволяют быстро принять меры и свести последствия непогоды к минимуму", - говорится в сообщении.Отмечается, что для прогнозов синоптики используют данные с 50 метеокомплексов, установленных возле магистралей и важных социальных объектов.Прогноз делают на 48 часов, а при необходимости данные обновляют каждые три часа, уточнили в пресс-службе комплекса.
https://ria.ru/20210605/ekologiya-1736516461.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149639/77/1496397791_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_11eeda5c5d6636472a4eacb5bec020ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва
15:20 14.10.2021
 

Более 26 тысяч прогнозов сделали московские метеорологи за этот год

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник ФГБУ "Гидрометцентр России" за рабочим местом
Сотрудник ФГБУ Гидрометцентр России за рабочим местом - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 26 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб за этот год в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.
"Более 26 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб за этот год. Специалисты круглосуточно следят за метеоусловиями и оперативно информируют городские службы о неблагоприятных погодных явлениях. При надвигающихся снегопаде, ливне или сильном ветре эти сведения позволяют быстро принять меры и свести последствия непогоды к минимуму", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для прогнозов синоптики используют данные с 50 метеокомплексов, установленных возле магистралей и важных социальных объектов.
Прогноз делают на 48 часов, а при необходимости данные обновляют каждые три часа, уточнили в пресс-службе комплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 12:03Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Правительство Москвы уделяет особое внимание вопросам городской экологии
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Путин и премьер Японии по телефону обсудили переговоры о мирном договоре
04:58Япония заявила протест в связи с визитом вице-премьеров России на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
Лента новостейМолния