https://ria.ru/20211014/prigovor-1754562499.html

В Москве двое мужчин, оскорблявшие полицейских, получили 2,5 года колонии

В Москве двое мужчин, оскорблявшие полицейских, получили 2,5 года колонии - РИА Новости, 14.10.2021

В Москве двое мужчин, оскорблявшие полицейских, получили 2,5 года колонии

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии двух молодых людей, которые участвовали в перепалке с полицейскими, последним пришлось открыть... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:23

2021-10-14T14:23

2021-10-14T14:35

происшествия

азербайджан

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии двух молодых людей, которые участвовали в перепалке с полицейскими, последним пришлось открыть предупредительный огонь, сообщил РИА Новости адвокат одного из осужденных Эльвин Ильяслы.Как рассказал собеседник агентства, инцидент произошел в 2020 году. Москвич Дмитрий Степкин и гражданин Азербайджана Рагиф Агаев в компании еще трех человек распивали спиртное на придомовой площадке. Местные жители вызвали полицию из-за шума, между правоохранителями и компанией возник конфликт.Как следует из видеозаписи инцидента, опубликованной телепрограммой "Экстренный вызов 112", патрульные сделали два предупредительных выстрела и начали драться со Степкиным. Агаев насилие не применял и пытался успокоить товарища. В итоге оба были задержаны."Оскорбления и нецензурные слова были, мы это признаем. Хотя и полицейские выражались таким же образом. Тем не менее мой подзащитный стоял на месте, просил Дмитрия успокоиться, однако ему все равно вменили угрозу применения насилия и приговорили его к такому же наказанию, что и Степкина. Справедливости здесь нет", - добавил адвокат.Дорогомиловский суд Москвы на этой неделе приговорил Степкина и Агаева к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима со штрафом в 20 тысяч рублей каждому. Их признали виновными в оскорблении представителей власти и в применении или угрозе применения насилия к полицейским, не опасного для жизни и здоровья. Защитник заключил, что приговор будет обжалован.

https://ria.ru/20211012/napadenie-1754269543.html

https://ria.ru/20210909/deboshir-1749375455.html

https://ria.ru/20210831/napadenie-1748036264.html

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происшествия, азербайджан, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия