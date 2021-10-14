https://ria.ru/20211014/prigovor-1754562499.html
В Москве двое мужчин, оскорблявшие полицейских, получили 2,5 года колонии
В Москве двое мужчин, оскорблявшие полицейских, получили 2,5 года колонии - РИА Новости, 14.10.2021
В Москве двое мужчин, оскорблявшие полицейских, получили 2,5 года колонии
Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии двух молодых людей, которые участвовали в перепалке с полицейскими, последним пришлось открыть... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:23
2021-10-14T14:23
2021-10-14T14:35
происшествия
азербайджан
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии двух молодых людей, которые участвовали в перепалке с полицейскими, последним пришлось открыть предупредительный огонь, сообщил РИА Новости адвокат одного из осужденных Эльвин Ильяслы.Как рассказал собеседник агентства, инцидент произошел в 2020 году. Москвич Дмитрий Степкин и гражданин Азербайджана Рагиф Агаев в компании еще трех человек распивали спиртное на придомовой площадке. Местные жители вызвали полицию из-за шума, между правоохранителями и компанией возник конфликт.Как следует из видеозаписи инцидента, опубликованной телепрограммой "Экстренный вызов 112", патрульные сделали два предупредительных выстрела и начали драться со Степкиным. Агаев насилие не применял и пытался успокоить товарища. В итоге оба были задержаны."Оскорбления и нецензурные слова были, мы это признаем. Хотя и полицейские выражались таким же образом. Тем не менее мой подзащитный стоял на месте, просил Дмитрия успокоиться, однако ему все равно вменили угрозу применения насилия и приговорили его к такому же наказанию, что и Степкина. Справедливости здесь нет", - добавил адвокат.Дорогомиловский суд Москвы на этой неделе приговорил Степкина и Агаева к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима со штрафом в 20 тысяч рублей каждому. Их признали виновными в оскорблении представителей власти и в применении или угрозе применения насилия к полицейским, не опасного для жизни и здоровья. Защитник заключил, что приговор будет обжалован.
https://ria.ru/20211012/napadenie-1754269543.html
https://ria.ru/20210909/deboshir-1749375455.html
https://ria.ru/20210831/napadenie-1748036264.html
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происшествия, азербайджан, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Дорогомиловский суд Москвы
приговорил к 2,5 года колонии двух молодых людей, которые участвовали в перепалке с полицейскими, последним пришлось открыть предупредительный огонь, сообщил РИА Новости адвокат одного из осужденных Эльвин Ильяслы.
Как рассказал собеседник агентства, инцидент произошел в 2020 году. Москвич Дмитрий Степкин и гражданин Азербайджана Рагиф Агаев в компании еще трех человек распивали спиртное на придомовой площадке. Местные жители вызвали полицию из-за шума, между правоохранителями и компанией возник конфликт.
"Приехали двое, молодые ребята, нервничали, один из них вел себя агрессивно. Они подошли к Агаеву и Степкину, начали грубо разговаривать, просить документы - ребята отказывались. Тогда Агаева схватили за шею и повели на лавочку, там также продолжили его удерживать за шею. Дмитрий возмутился таким поведением, подошел, сделал им замечание, тогда один из сотрудников ударил Дмитрия ногой, между ними завязалась драка", - рассказал адвокат, представляющий интересы Агаева.
Как следует из видеозаписи инцидента, опубликованной телепрограммой "Экстренный вызов 112", патрульные сделали два предупредительных выстрела и начали драться со Степкиным. Агаев насилие не применял и пытался успокоить товарища. В итоге оба были задержаны.
"Оскорбления и нецензурные слова были, мы это признаем. Хотя и полицейские выражались таким же образом. Тем не менее мой подзащитный стоял на месте, просил Дмитрия успокоиться, однако ему все равно вменили угрозу применения насилия и приговорили его к такому же наказанию, что и Степкина. Справедливости здесь нет", - добавил адвокат.
Дорогомиловский суд Москвы на этой неделе приговорил Степкина и Агаева к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима со штрафом в 20 тысяч рублей каждому. Их признали виновными в оскорблении представителей власти и в применении или угрозе применения насилия к полицейским, не опасного для жизни и здоровья. Защитник заключил, что приговор будет обжалован.