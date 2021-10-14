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Экспертный совет по премиям Союзного государства оценил работы финалистов
Экспертный совет по премиям Союзного государства оценил работы финалистов - РИА Новости, 14.10.2021
Экспертный совет по премиям Союзного государства оценил работы финалистов
Экспертный совет по премиям Союзного государства в области литературы и искусства за 2021–2022 годы определил трех лауреатов; однако названы они будут только по РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T18:24
2021-10-14T18:24
союзное государство
белоруссия
россия
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Экспертный совет по премиям Союзного государства в области литературы и искусства за 2021–2022 годы определил трех лауреатов; однако названы они будут только по итогам Высшего Госсовета Союзного государства, сообщила журналистам на встрече в посольстве Белоруссии в России замминистра культуры РФ Алла Манилова.Она пояснила, что голосование экспертного совета, куда входят представители культуры и сферы образования двух стран, согласно регламенту, является экспертным предложением для Высшего Госсовета, который в своем окончательном выборе опирается именно на него.В шорт-лист премии от России вошли издательский проект, посвященный 75-летию общей Победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне "Историческая память Союзного государства", а также проект "Ржевский мемориал Советскому солдату". От Белоруссии на премию заявлены балерина – ведущий мастер сцены Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Ирина Еромкина (за образы главных героинь в балетных спектаклях "Анастасия", "Анна Каренина", "Сотворение мира") и концертные программы в рамках международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".Ее белорусский коллега – первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Валерий Громада – также подчеркнул высокую значимость всех номинированных на премию произведений для укрепления дружбы, братства и всестороннего сотрудничества двух народов."Несомненно, высококлассная артистка нашего балета Ирина Еромкина, создавшая образы Анны Карениной, Анастасии, Евы, заслуживает и высокого признания, и поддержки. При этом "Славянский базар" – это культурный бренд Беларуси и не только, ведь он направлен на объединение славянских культур – его роль очень важна. Кстати, сама премия традиционно вручается на церемонии открытия "Славянского базара". Если же говорить о российских номинантах, у меня в кабинете стоит небольшая копия Ржевского мемориала Советскому солдату. Без сомнения, это очень важно. Это память, ее сохранение, недопущение героизации нацизма и искажения правды о нашей великой Победе", - сказал Громада.
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белоруссия, россия
18:24 14.10.2021
 

Экспертный совет по премиям Союзного государства оценил работы финалистов

© Фото : Постоянный Комитет Союзного государства/Максим ЧижиковЭкспертный совет по премиям Союзного государства в области литературы и искусства
Экспертный совет по премиям Союзного государства в области литературы и искусства - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : Постоянный Комитет Союзного государства/Максим Чижиков
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Экспертный совет по премиям Союзного государства в области литературы и искусства за 2021–2022 годы определил трех лауреатов; однако названы они будут только по итогам Высшего Госсовета Союзного государства, сообщила журналистам на встрече в посольстве Белоруссии в России замминистра культуры РФ Алла Манилова.
Она пояснила, что голосование экспертного совета, куда входят представители культуры и сферы образования двух стран, согласно регламенту, является экспертным предложением для Высшего Госсовета, который в своем окончательном выборе опирается именно на него.
"Пока мы не можем огласить итоги нашего голосования, но скажу, что в июне мы отобрали шорт-лист премии – четыре проекта, которые Постоянному Комитету Союзного государства, экспертам обоих министерств культуры показались самыми интересными. Эти проекты были направлены в работу на экспертные заключения. Они все очень известные и оценены высоко", - отметила Алла Манилова.
В шорт-лист премии от России вошли издательский проект, посвященный 75-летию общей Победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне "Историческая память Союзного государства", а также проект "Ржевский мемориал Советскому солдату". От Белоруссии на премию заявлены балерина – ведущий мастер сцены Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Ирина Еромкина (за образы главных героинь в балетных спектаклях "Анастасия", "Анна Каренина", "Сотворение мира") и концертные программы в рамках международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
"Эксперты отметили и значимость проектов для российско-белорусского сотрудничества, и их историческую значимость, и высокий художественный уровень. Все-таки любое произведение, как нам представляется, должно убедительно демонстрировать свою историческую правду, высокую социальную значимость. Здесь должен быть гамбургский счет, как мы считаем. Исходя из этого комплекса представлений, мы и оценивали проекты. Нам удалось проголосовать в первом же туре – три проекта получили абсолютное большинство голосов членов экспертного совета. То есть объявлять второй, а тем более третий тур не пришлось", - рассказала замминистра культуры России.
Ее белорусский коллега – первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Валерий Громада – также подчеркнул высокую значимость всех номинированных на премию произведений для укрепления дружбы, братства и всестороннего сотрудничества двух народов.
"Несомненно, высококлассная артистка нашего балета Ирина Еромкина, создавшая образы Анны Карениной, Анастасии, Евы, заслуживает и высокого признания, и поддержки. При этом "Славянский базар" – это культурный бренд Беларуси и не только, ведь он направлен на объединение славянских культур – его роль очень важна. Кстати, сама премия традиционно вручается на церемонии открытия "Славянского базара". Если же говорить о российских номинантах, у меня в кабинете стоит небольшая копия Ржевского мемориала Советскому солдату. Без сомнения, это очень важно. Это память, ее сохранение, недопущение героизации нацизма и искажения правды о нашей великой Победе", - сказал Громада.
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 17:55Союзное государство
Мезенцев надеется, что союзные программы будут утверждены в этом году
 
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