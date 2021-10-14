https://ria.ru/20211014/premii-1754618538.html

Экспертный совет по премиям Союзного государства оценил работы финалистов

Экспертный совет по премиям Союзного государства оценил работы финалистов - РИА Новости, 14.10.2021

Экспертный совет по премиям Союзного государства оценил работы финалистов

Экспертный совет по премиям Союзного государства в области литературы и искусства за 2021–2022 годы определил трех лауреатов; однако названы они будут только по РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T18:24

2021-10-14T18:24

2021-10-14T18:24

союзное государство

белоруссия

россия

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Экспертный совет по премиям Союзного государства в области литературы и искусства за 2021–2022 годы определил трех лауреатов; однако названы они будут только по итогам Высшего Госсовета Союзного государства, сообщила журналистам на встрече в посольстве Белоруссии в России замминистра культуры РФ Алла Манилова.Она пояснила, что голосование экспертного совета, куда входят представители культуры и сферы образования двух стран, согласно регламенту, является экспертным предложением для Высшего Госсовета, который в своем окончательном выборе опирается именно на него.В шорт-лист премии от России вошли издательский проект, посвященный 75-летию общей Победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне "Историческая память Союзного государства", а также проект "Ржевский мемориал Советскому солдату". От Белоруссии на премию заявлены балерина – ведущий мастер сцены Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Ирина Еромкина (за образы главных героинь в балетных спектаклях "Анастасия", "Анна Каренина", "Сотворение мира") и концертные программы в рамках международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".Ее белорусский коллега – первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Валерий Громада – также подчеркнул высокую значимость всех номинированных на премию произведений для укрепления дружбы, братства и всестороннего сотрудничества двух народов."Несомненно, высококлассная артистка нашего балета Ирина Еромкина, создавшая образы Анны Карениной, Анастасии, Евы, заслуживает и высокого признания, и поддержки. При этом "Славянский базар" – это культурный бренд Беларуси и не только, ведь он направлен на объединение славянских культур – его роль очень важна. Кстати, сама премия традиционно вручается на церемонии открытия "Славянского базара". Если же говорить о российских номинантах, у меня в кабинете стоит небольшая копия Ржевского мемориала Советскому солдату. Без сомнения, это очень важно. Это память, ее сохранение, недопущение героизации нацизма и искажения правды о нашей великой Победе", - сказал Громада.

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