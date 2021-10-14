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Путин заявил, что доллар подрывает свои позиции
Путин заявил, что доллар подрывает свои позиции - РИА Новости, 14.10.2021
Путин заявил, что доллар подрывает свои позиции
Доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T02:51
2021-10-14T02:51
2021-10-14T02:51
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, заявил президент РФ Владимир Путин.
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экономика, владимир путин, россия
Путин заявил, что доллар подрывает свои позиции
Президент России Путин заявил, что доллар подрывает позиции как мировой резервной валюты