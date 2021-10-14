https://ria.ru/20211014/pozhar-1754499779.html

В Москве при пожаре в автосервисе сгорели десять легковых автомобилей

В Москве при пожаре в автосервисе сгорели десять легковых автомобилей - РИА Новости, 14.10.2021

В Москве при пожаре в автосервисе сгорели десять легковых автомобилей

Десять легковых автомобилей сгорели при пожаре в автосервисе на юге Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:03

2021-10-14T10:03

2021-10-14T10:06

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Десять легковых автомобилей сгорели при пожаре в автосервисе на юге Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По уточненной информации, в результате пожара на территории автосервиса сгорели 10 припаркованных автомобилей", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, общая площадь пожара по адресу: улица Котляковская, дом 4 составила около 100 квадратных метров. Принятыми мерами в 09.31 возгорание были ликвидировано. Сведения о пострадавших не поступали.

https://ria.ru/20211014/primore-1754490862.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)