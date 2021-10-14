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В Москве при пожаре в автосервисе сгорели десять легковых автомобилей
В Москве при пожаре в автосервисе сгорели десять легковых автомобилей - РИА Новости, 14.10.2021
В Москве при пожаре в автосервисе сгорели десять легковых автомобилей
Десять легковых автомобилей сгорели при пожаре в автосервисе на юге Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:03
2021-10-14T10:06
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Десять легковых автомобилей сгорели при пожаре в автосервисе на юге Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По уточненной информации, в результате пожара на территории автосервиса сгорели 10 припаркованных автомобилей", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, общая площадь пожара по адресу: улица Котляковская, дом 4 составила около 100 квадратных метров. Принятыми мерами в 09.31 возгорание были ликвидировано. Сведения о пострадавших не поступали.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:03 14.10.2021 (обновлено: 10:06 14.10.2021)
 
В Москве при пожаре в автосервисе сгорели десять легковых автомобилей

Десять легковых автомобилей сгорели при пожаре в автосервисе на юге Москвы

© Фото : ГУ МЧС России по г. Москве Тушение пожара в автосервисе на улице Котляковская в Москве
Тушение пожара в автосервисе на улице Котляковская в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : ГУ МЧС России по г. Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Десять легковых автомобилей сгорели при пожаре в автосервисе на юге Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По уточненной информации, в результате пожара на территории автосервиса сгорели 10 припаркованных автомобилей", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, общая площадь пожара по адресу: улица Котляковская, дом 4 составила около 100 квадратных метров. Принятыми мерами в 09.31 возгорание были ликвидировано. Сведения о пострадавших не поступали.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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