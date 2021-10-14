https://ria.ru/20211014/pandemiya-1754577368.html

Инфекционист призвал "поменьше шататься по городу" в период пандемии

Инфекционист призвал "поменьше шататься по городу" в период пандемии - РИА Новости, 14.10.2021

Инфекционист призвал "поменьше шататься по городу" в период пандемии

Людям надо меньше шататься по городу в период заболеваемости коронавирусом, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T15:18

2021-10-14T15:18

2021-10-14T15:18

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

николай малышев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Людям надо меньше шататься по городу в период заболеваемости коронавирусом, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев."Людям надо поменьше шататься по городу, а то полные торговые центры людей, ходят без масок, несмотря на то, что их штрафуют", - отметил Малышев, говоря о том, что поможет снизить рост заболеваемости коронавирусом.В Москве выявлено 6 712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1419 человек, на ИВЛ находятся 558 человек.Ранее оперштаб Москвы призвал активнее вакцинироваться пожилых людей из-за высокой смертности от коронавируса. Также столичный департамент образования и науки сообщил о том, что на сегодняшний день более 3 тысяч учебных классов в школах Москвы находятся на дистанционном обучении в связи с введением карантина по коронавирусной инфекции, это почти 87 тысяч учеников.

https://ria.ru/20211010/zhirinovskiy-1753879976.html

https://ria.ru/20210921/delta-1751068383.html

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