https://ria.ru/20211014/pandemiya-1754577368.html
Инфекционист призвал "поменьше шататься по городу" в период пандемии
Инфекционист призвал "поменьше шататься по городу" в период пандемии - РИА Новости, 14.10.2021
Инфекционист призвал "поменьше шататься по городу" в период пандемии
Людям надо меньше шататься по городу в период заболеваемости коронавирусом, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T15:18
2021-10-14T15:18
2021-10-14T15:18
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
николай малышев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Людям надо меньше шататься по городу в период заболеваемости коронавирусом, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев."Людям надо поменьше шататься по городу, а то полные торговые центры людей, ходят без масок, несмотря на то, что их штрафуют", - отметил Малышев, говоря о том, что поможет снизить рост заболеваемости коронавирусом.В Москве выявлено 6 712 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1419 человек, на ИВЛ находятся 558 человек.Ранее оперштаб Москвы призвал активнее вакцинироваться пожилых людей из-за высокой смертности от коронавируса. Также столичный департамент образования и науки сообщил о том, что на сегодняшний день более 3 тысяч учебных классов в школах Москвы находятся на дистанционном обучении в связи с введением карантина по коронавирусной инфекции, это почти 87 тысяч учеников.
https://ria.ru/20211010/zhirinovskiy-1753879976.html
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общество, здоровье - общество, николай малышев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Инфекционист призвал "поменьше шататься по городу" в период пандемии
Инфекционист Малышев: людям надо поменьше шататься по городу в период пандемии COVID-19