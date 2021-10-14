https://ria.ru/20211014/ogranicheniya-1754543377.html

Матвиенко раскритиковала ограничения на импорт вакцин

Матвиенко раскритиковала ограничения на импорт вакцин - РИА Новости, 14.10.2021

Матвиенко раскритиковала ограничения на импорт вакцин

Введение ограничений на импорт жизненно важных средств и технологий, включая вакцины, продолжает практику подмены международного права двойными стандартами и... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:09

2021-10-14T13:09

2021-10-14T13:09

распространение коронавируса

совет федерации рф

валентина матвиенко

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Введение ограничений на импорт жизненно важных средств и технологий, включая вакцины, продолжает практику подмены международного права двойными стандартами и ультиматумов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Всё острее встают вопросы, все чаще международное право подменяется некими "правилами", в международных отношениях продолжается использование двойных стандартов и насаждение суверенным государствам чуждых моделей развития. Ко всему этому добавляется практика экономической блокады, санкций и ограничений на импорт жизненно важных средств и технологий, включая вакцины", - заявила она на сессии Евразийского женского форума.По словам спикера, пандемия коронавируса ещё больше обнажила эти проблемы, показав, что мир остро нуждается в созидательный повестке, в отказе от "национального эгоизма и политики ультиматумов". "И хотя ООН провозгласила 2021 год Международным годом мира и доверия, надо признать, что именно мира и доверия нам сегодня зачастую не хватает", - констатировала Матвиенко.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии