https://ria.ru/20211014/michelin-1754631648.html

Стало известно, сколько ресторанов войдут в первый гид Michelin в Москве

Стало известно, сколько ресторанов войдут в первый гид Michelin в Москве - РИА Новости, 14.10.2021

Стало известно, сколько ресторанов войдут в первый гид Michelin в Москве

В выпуск первого гида Michelin в Москве войдут 69 ресторанов, некоторые получат звезды, сообщил журналистам международный директор гастрономического гида... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T19:04

2021-10-14T19:04

2021-10-14T20:18

еда

москва

рестораны

россия

общество

туризм

новости - туризм

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750348030_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_05f142cecf98a1268a90853ee3d3b5cb.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В выпуск первого гида Michelin в Москве войдут 69 ресторанов, некоторые получат звезды, сообщил журналистам международный директор гастрономического гида Michelin Гвендаль Пулленек.В четверг в Москве будет представлен первый выпуск гида Michelin по ресторанам и кафе столицы. Россия станет 33-й страной, где выпускают этот гастрономический путеводитель, а Москва - первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками."Всего будет 69 ресторанов, которые стали частью первого выпуска гида для Москвы", - сказал Пулленек.По его словам, будут и рестораны со звездами, но также будут обладатели награды BIB Gourmand, то есть "хорошая еда за приемлемые деньги", а именно по цене 2 тысячи рублей.

https://ria.ru/20211014/michelin-1754488041.html

https://ria.ru/20211013/michelin-1754403957.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еда, москва, рестораны, россия, общество, новости - туризм, новости культуры