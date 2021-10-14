https://ria.ru/20211014/michelin-1754631648.html
Стало известно, сколько ресторанов войдут в первый гид Michelin в Москве
Стало известно, сколько ресторанов войдут в первый гид Michelin в Москве - РИА Новости, 14.10.2021
Стало известно, сколько ресторанов войдут в первый гид Michelin в Москве
В выпуск первого гида Michelin в Москве войдут 69 ресторанов, некоторые получат звезды, сообщил журналистам международный директор гастрономического гида... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T19:04
2021-10-14T19:04
2021-10-14T20:18
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В выпуск первого гида Michelin в Москве войдут 69 ресторанов, некоторые получат звезды, сообщил журналистам международный директор гастрономического гида Michelin Гвендаль Пулленек.В четверг в Москве будет представлен первый выпуск гида Michelin по ресторанам и кафе столицы. Россия станет 33-й страной, где выпускают этот гастрономический путеводитель, а Москва - первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками."Всего будет 69 ресторанов, которые стали частью первого выпуска гида для Москвы", - сказал Пулленек.По его словам, будут и рестораны со звездами, но также будут обладатели награды BIB Gourmand, то есть "хорошая еда за приемлемые деньги", а именно по цене 2 тысячи рублей.
https://ria.ru/20211014/michelin-1754488041.html
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еда, москва, рестораны, россия, общество, новости - туризм, новости культуры
19:04 14.10.2021 (обновлено: 20:18 14.10.2021)
Стало известно, сколько ресторанов войдут в первый гид Michelin в Москве
Директор гида Michelin заявил, что в первый рейтинг войдут 69 московских ресторанов