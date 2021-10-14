https://ria.ru/20211014/medpribor-1754628643.html

Концерн ГРАНИТ представил медприбор "ТОР" для помощи в лечении СОVID-19

Концерн ГРАНИТ представил медприбор "ТОР" для помощи в лечении СОVID-19 - РИА Новости, 14.10.2021

Концерн ГРАНИТ представил медприбор "ТОР" для помощи в лечении СОVID-19

На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" был представлен новый медприбор – аппарат неинвазивной электромагнитной терапии "ТОР", который может использоваться... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T19:09

2021-10-14T19:09

2021-10-14T19:09

пресс-релизы

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МОСКВА, 14 окт – АО "Концерн ГРАНИТ". На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" был представлен новый медприбор – аппарат неинвазивной электромагнитной терапии "ТОР", который может использоваться в качестве вспомогательного средства для лечения СОVID-19*.Высокотехнологичная разработка Концерна ГРАНИТ получила паспорт медицинского изделия. Документ, выданный Росздравнадзором, подтверждает эффективность аппарата "ТОР" в качестве вспомогательного средства с сочетании со стандартными методами лечения COVID-19, предназначенного для ускорения элиминации (устранения) вируса SARS-COV-2 из носоглотки."Нашим специалистам удалось выделить и преобразовать электромагнитный спектр возбудителя COVID-19, так, чтобы нейтрализовать исходный. Для удобства использования этого метода и был создан портативный аппарат "ТОР", - рассказала акционер Елена Бондарчук. - Основная задача вируса – размножение, но под воздействием прибора этот процесс замедляется, таким образом, иммунитет, даже ослабленный, получает самое ценное – время, и в итоге успевает самостоятельно справиться с болезнью".Научный центр Концерна ГРАНИТ опирался в своей разработке на базовые принципы электромагнитной терапии, разработанные группой академика Н.Д. Девяткова еще в 60-ые годы прошлого века."Под руководством Николая Дмитриевича проводились исследования влияния сверхслабых электромагнитных полей на организм человека. Уже тогда ученым удалось найти эффективный способ борьбы со многими болезнями. Результаты оказались настолько значимыми, что коллективу была присуждена государственная премия. Был разработан ряд приборов, которые получили широкое внедрение в медицине. К сожалению, многое сделанное нашими советскими учеными забылось, но благодаря современным исследованиям Научного центра Концерна ГРАНИТ выяснилось, что этот инструмент годится и для борьбы с COVID-19", - пояснил доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом математического моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН Георгий Малинецкий.Изделие также имеет разрешительные документы Роспотребнадзора и Евразийского экономического союза на применение аппарата в общественных местах.Концерн ГРАНИТ запустил аппарат "ТОР" в серийное производство. Прибор весит 8,5 килограммов, экономичен по электропотреблению – имеет мощность 80 Вт. Сфера применения аппарата "ТОР" разнообразна. Наибольший терапевтический эффект достигается в местах массового скопления людей, на транспорте, крупных промышленных и общественных объектах.Согласно регистрационному удостоверению, аппарат получил номенклатурный код в классификации медицинских изделий и теперь ТОР может использоваться и в медицинских учреждениях РФ для лечения пациентов.В ходе пресс-конференции представители Концерна ГРАНИТ дали ответ на один из самых важных вопросов: что делать, если вирус мутирует?"Мы тоже следим за этими мутациями, берем образцы новых, обрабатываем спектр и корректируем работу аппаратов "ТОР", чтобы они продолжали быть эффективными в борьбе с модификациями вируса. Работа по перенастройке спектра занимает от нескольких дней до двух недель", - сообщил руководитель Научного центра Концерна ГРАНИТ Игорь Турканов.НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ *Ковид-19Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы