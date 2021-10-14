https://ria.ru/20211014/luchnik-1754519821.html
В Осло сообщили о еще одном человеке с луком и стрелами
В Осло сообщили о еще одном человеке с луком и стрелами - РИА Новости, 14.10.2021
В Осло сообщили о еще одном человеке с луком и стрелами
Полиция Осло заявила в четверг, что получила сообщения о еще одном мужчине с луком и стрелами в районе Хусеби и ведет его поиск, угрозы безопасности нет. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:39
2021-10-14T11:39
2021-10-14T11:55
в мире
осло
норвегия
нападение с луком в норвежском городе конгсберге
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Полиция Осло заявила в четверг, что получила сообщения о еще одном мужчине с луком и стрелами в районе Хусеби и ведет его поиск, угрозы безопасности нет.В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранил двоих и убил по меньшей мере пятерых человек. Полиция не исключает версию теракта. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение."Полиция находится в районе Хусеби. Мы получили сообщение о человеке с луком и стрелами. Угрожающей ситуации не было, и мы не получали информации о том, чтобы кто-то был ранен. Мы обыскиваем окрестности, а также проверяем местные клубы лучников", - говорится в заявлении полиции в Twitter.
https://ria.ru/20211014/napadenie-1754516802.html
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в мире, осло, норвегия, нападение с луком в норвежском городе конгсберге
11:39 14.10.2021 (обновлено: 11:55 14.10.2021)
В Осло сообщили о еще одном человеке с луком и стрелами
Полиция Осло получила сообщения о еще одном человеке с луком и стрелами