https://ria.ru/20211014/lorak-1754602988.html

Первый продюсер Ани Лорак назвал потраченную на ее раскрутку сумму

Первый продюсер Ани Лорак назвал потраченную на ее раскрутку сумму - РИА Новости, 14.10.2021

Первый продюсер Ани Лорак назвал потраченную на ее раскрутку сумму

Первый продюсер Ани Лорак Юрий Фалеса озвучил в студии YouTube-канала Live сумму, которую потратил на раскрутку артистки. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:07

2021-10-14T17:07

2021-10-14T17:13

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ани лорак

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Первый продюсер Ани Лорак Юрий Фалеса озвучил в студии YouTube-канала Live сумму, которую потратил на раскрутку артистки.Он отметил, что заработок делился 50 на 50, однако в юном возрасте Лорак не умела обращаться с деньгами. Она не ходила по магазинам, для нее все покупалось.Продюсер добавил, что артистка в начале карьеры практически жила в его семье и делала уроки с его детьми.Юрий отметил уникальные вокальные данные певицы. Он посчитал, что с подобным голосом люди рождаются раз в 30 лет.Недавно Ани Лорак призналась, что ее затравили за слова о России и тесной Украине.

https://ria.ru/20210705/meladze-1739965734.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, деньги, ани лорак, музыка