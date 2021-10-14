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Шоубиз
https://ria.ru/20211014/lorak-1754602988.html
Первый продюсер Ани Лорак назвал потраченную на ее раскрутку сумму
Первый продюсер Ани Лорак назвал потраченную на ее раскрутку сумму - РИА Новости, 14.10.2021
Первый продюсер Ани Лорак назвал потраченную на ее раскрутку сумму
Первый продюсер Ани Лорак Юрий Фалеса озвучил в студии YouTube-канала Live сумму, которую потратил на раскрутку артистки. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:07
2021-10-14T17:13
шоубиз
знаменитости
деньги
ани лорак
музыка
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Первый продюсер Ани Лорак Юрий Фалеса озвучил в студии YouTube-канала Live сумму, которую потратил на раскрутку артистки.Он отметил, что заработок делился 50 на 50, однако в юном возрасте Лорак не умела обращаться с деньгами. Она не ходила по магазинам, для нее все покупалось.Продюсер добавил, что артистка в начале карьеры практически жила в его семье и делала уроки с его детьми.Юрий отметил уникальные вокальные данные певицы. Он посчитал, что с подобным голосом люди рождаются раз в 30 лет.Недавно Ани Лорак призналась, что ее затравили за слова о России и тесной Украине.
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знаменитости, деньги, ани лорак, музыка
17:07 14.10.2021 (обновлено: 17:13 14.10.2021)
 
Первый продюсер Ани Лорак назвал потраченную на ее раскрутку сумму

Первый продюсер Ани Лорак Юрий Фалеса назвал потраченную сумму для раскрутки певицы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Открытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Первый продюсер Ани Лорак Юрий Фалеса озвучил в студии YouTube-канала Live сумму, которую потратил на раскрутку артистки.

"По тем временам 200 тысяч долларов – это было как сегодня два миллиона. Тогда это были очень большие деньги. Я могу сказать, что она это окупила сверх!" – сказал Фалеса.

Он отметил, что заработок делился 50 на 50, однако в юном возрасте Лорак не умела обращаться с деньгами. Она не ходила по магазинам, для нее все покупалось.
Продюсер добавил, что артистка в начале карьеры практически жила в его семье и делала уроки с его детьми.

"У нее сложная детская жизнь была. Старший брат погиб в Афганистане, мама воспитывала четверых детей. Маме некогда было заниматься детьми. Мы с Каролиной познакомились, когда она училась в девятом классе. Ее попросили показать горы на карте, она показала на Антарктиду. Вроде как снег на горах…", – сказал Фалеса.

Юрий отметил уникальные вокальные данные певицы. Он посчитал, что с подобным голосом люди рождаются раз в 30 лет.
Недавно Ани Лорак призналась, что ее затравили за слова о России и тесной Украине.
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