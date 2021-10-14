17:07 14.10.2021 (обновлено: 17:13 14.10.2021)
Первый продюсер Ани Лорак назвал потраченную на ее раскрутку сумму
Первый продюсер Ани Лорак Юрий Фалеса назвал потраченную сумму для раскрутки певицы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Первый продюсер Ани Лорак Юрий Фалеса озвучил в студии YouTube-канала Live сумму, которую потратил на раскрутку артистки.
"По тем временам 200 тысяч долларов – это было как сегодня два миллиона. Тогда это были очень большие деньги. Я могу сказать, что она это окупила сверх!" – сказал Фалеса.
Он отметил, что заработок делился 50 на 50, однако в юном возрасте Лорак не умела обращаться с деньгами. Она не ходила по магазинам, для нее все покупалось.
Продюсер добавил, что артистка в начале карьеры практически жила в его семье и делала уроки с его детьми.
"У нее сложная детская жизнь была. Старший брат погиб в Афганистане, мама воспитывала четверых детей. Маме некогда было заниматься детьми. Мы с Каролиной познакомились, когда она училась в девятом классе. Ее попросили показать горы на карте, она показала на Антарктиду. Вроде как снег на горах…", – сказал Фалеса.
Юрий отметил уникальные вокальные данные певицы. Он посчитал, что с подобным голосом люди рождаются раз в 30 лет.
Недавно Ани Лорак призналась, что ее затравили за слова о России и тесной Украине.