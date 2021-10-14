https://ria.ru/20211014/logotip-1754528320.html

"Вымпелком" обновил бренд, логотип и слоган билайна

"Вымпелком" обновил бренд, логотип и слоган билайна - РИА Новости, 14.10.2021

"Вымпелком" обновил бренд, логотип и слоган билайна

Компания "Вымпелком" в четверг представила свой обновленный бренд билайн, логотип и слоган, обновления призваны проиллюстрировать начало масштабных изменений в... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:12

2021-10-14T12:12

2021-10-14T12:12

новости компаний - экономика

вымпелком

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Компания "Вымпелком" в четверг представила свой обновленный бренд билайн, логотип и слоган, обновления призваны проиллюстрировать начало масштабных изменений в компании в сторону клиентоцентричности, сообщается в пресс-релизе "Вымпелкома"."В центре обновленного бренда билайна — обычный человек с его характером, особенностями, заботами и потребностями. Суть бренда отражена в новом слогане— "На твоей стороне". Этот посыл будет со временем транслироваться не только через коммуникацию, визуальную айдентику и продукты, но и через сервисы и опыт взаимодействия с брендом. Сейчас мы только в начале процесса изменений", - пояснили в компании.Новое написание бренда со строчной буквы в компании аргументируют тем, что "в последние годы люди все больше склоняют и пишут с маленькой буквы многие слова и не потому что не знают, как правильно, а потому что так удобнее и быстрее"."Мы рассчитываем на то, что увидев наш обновленный брендинг, логотип, потребители поймут, что мы меняемся и стараемся стать лучше. Клиент — наша самая главная ценность. Мы понимаем, что все клиенты разные, у каждого свой характер, взгляды на мир, задачи в конкретный момент жизни и разные потребности… И эта индивидуальность каждого человека делает его ярким и интересным", - прокомментировала директор по бренду и маркетинговым коммуникациям билайна Юлия Галина.Героями рекламных кампаний билайн также будут "обычные люди со всеми их особыми чертами характера, привычками, желаниями и потребностями", добавили в "Вымпелкоме".

https://ria.ru/20211014/torbakhov-1754501168.html

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новости компаний - экономика, вымпелком, билайн