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https://ria.ru/20211014/kultura-1754592824.html
Дни белорусской культуры в России откроются 31 октября в Москве
Дни белорусской культуры в России откроются 31 октября в Москве - РИА Новости, 14.10.2021
Дни белорусской культуры в России откроются 31 октября в Москве
Дни белорусской культуры в России пройдут с 31 октября по 3 ноября, сообщили журналистам замминистра культуры РФ Алла Манилова и ее коллега из Минска Валерий... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:26
2021-10-14T16:26
союзное государство
белоруссия
россия
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Дни белорусской культуры в России пройдут с 31 октября по 3 ноября, сообщили журналистам замминистра культуры РФ Алла Манилова и ее коллега из Минска Валерий Громада.Представители культуры двух стран в четверг приняли участие в заседании экспертного совета по премиям Союзного государства в области литературы и искусства при Постоянном Комитете Союзного государства, на котором также обсудили предстоящие события и планы на перспективу в области российско-белорусского культурного сотрудничества."В рамках Дней культуры Беларуси в России планируется представить в Москве два спектакля ведущего нашего театра – Национального академического театра имени Янки Купалы – "Павлинка" и "Вечер". Также будет организована выставка художественных произведений наших мастеров и пройдут Дни белорусского кино", - рассказал первый замминистра культуры Республики Беларусь Валерий Громада.В Дни белорусской культуры в Москве также состоится совместное заседание профильных министерств двух стран.Она также рассказала о ближайших событиях, которые Минкультуры РФ подготовил для белорусской стороны."В этом году мы привезем два проекта в Минск – две выставки. Одна представит фотографии из фондов Государственного выставочного центра "Росфото" в Санкт-Петербурге, вторая будет посвящена современной российской фотографии. Это будут две очень интересные дискуссии – такие форматы мы еще не проводили. Собственно, это и должно положить начало формированию российско-белорусской творческой платформы для молодежи наших стран", - пояснила Манилова.
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белоруссия, россия
16:26 14.10.2021
 

Дни белорусской культуры в России откроются 31 октября в Москве

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкКонцерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии
Концерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Дни белорусской культуры в России пройдут с 31 октября по 3 ноября, сообщили журналистам замминистра культуры РФ Алла Манилова и ее коллега из Минска Валерий Громада.
Представители культуры двух стран в четверг приняли участие в заседании экспертного совета по премиям Союзного государства в области литературы и искусства при Постоянном Комитете Союзного государства, на котором также обсудили предстоящие события и планы на перспективу в области российско-белорусского культурного сотрудничества.
"В рамках Дней культуры Беларуси в России планируется представить в Москве два спектакля ведущего нашего театра – Национального академического театра имени Янки Купалы – "Павлинка" и "Вечер". Также будет организована выставка художественных произведений наших мастеров и пройдут Дни белорусского кино", - рассказал первый замминистра культуры Республики Беларусь Валерий Громада.
В Дни белорусской культуры в Москве также состоится совместное заседание профильных министерств двух стран.
"На сегодняшней встрече мы обозначили проекты и сферы нашего сотрудничества в будущем, о чем продолжим говорить более детально на совместной коллегии двух министерств культуры. Обсудили проведение различных творческих проектов и, в частности, создание российско-белорусской творческой платформы для поддержки молодежных стартапов. Молодежь должна знать, с чего начинать и как действовать", - уточнила Манилова.
Она также рассказала о ближайших событиях, которые Минкультуры РФ подготовил для белорусской стороны.
"В этом году мы привезем два проекта в Минск – две выставки. Одна представит фотографии из фондов Государственного выставочного центра "Росфото" в Санкт-Петербурге, вторая будет посвящена современной российской фотографии. Это будут две очень интересные дискуссии – такие форматы мы еще не проводили. Собственно, это и должно положить начало формированию российско-белорусской творческой платформы для молодежи наших стран", - пояснила Манилова.
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