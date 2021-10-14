https://ria.ru/20211014/kultura-1754592824.html

Дни белорусской культуры в России откроются 31 октября в Москве

Дни белорусской культуры в России откроются 31 октября в Москве - РИА Новости, 14.10.2021

Дни белорусской культуры в России откроются 31 октября в Москве

Дни белорусской культуры в России пройдут с 31 октября по 3 ноября, сообщили журналистам замминистра культуры РФ Алла Манилова и ее коллега из Минска Валерий... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:26

2021-10-14T16:26

2021-10-14T16:26

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Дни белорусской культуры в России пройдут с 31 октября по 3 ноября, сообщили журналистам замминистра культуры РФ Алла Манилова и ее коллега из Минска Валерий Громада.Представители культуры двух стран в четверг приняли участие в заседании экспертного совета по премиям Союзного государства в области литературы и искусства при Постоянном Комитете Союзного государства, на котором также обсудили предстоящие события и планы на перспективу в области российско-белорусского культурного сотрудничества."В рамках Дней культуры Беларуси в России планируется представить в Москве два спектакля ведущего нашего театра – Национального академического театра имени Янки Купалы – "Павлинка" и "Вечер". Также будет организована выставка художественных произведений наших мастеров и пройдут Дни белорусского кино", - рассказал первый замминистра культуры Республики Беларусь Валерий Громада.В Дни белорусской культуры в Москве также состоится совместное заседание профильных министерств двух стран.Она также рассказала о ближайших событиях, которые Минкультуры РФ подготовил для белорусской стороны."В этом году мы привезем два проекта в Минск – две выставки. Одна представит фотографии из фондов Государственного выставочного центра "Росфото" в Санкт-Петербурге, вторая будет посвящена современной российской фотографии. Это будут две очень интересные дискуссии – такие форматы мы еще не проводили. Собственно, это и должно положить начало формированию российско-белорусской творческой платформы для молодежи наших стран", - пояснила Манилова.

https://ria.ru/20211005/fondy-1753370145.html

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