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В Крыму задержали мужчину, "заминировавшего" здание Роспотребнадзора
В Крыму задержали мужчину, "заминировавшего" здание Роспотребнадзора - РИА Новости, 14.10.2021
В Крыму задержали мужчину, "заминировавшего" здание Роспотребнадзора
Правоохранители задержали мужчину, который отправил по электронной почте сообщение о "минировании" здания управления Роспотребнадзора в Симферополе, заведено... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:04
2021-10-14T17:04
происшествия
симферополь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, который отправил по электронной почте сообщение о "минировании" здания управления Роспотребнадзора в Симферополе, заведено уголовное дело, сообщили журналистам в МВД по Крыму.Задержанным оказался 45-летний севастополец, который в среду направил по электронной почте заведомо ложное сообщение о минировании управления Роспотребнадзора в Симферополе, уточнили РИА Новости в МВД. Мотивы действий крымчанина устанавливаются, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), максимальная санкция - лишение свободы на срок в пять лет.
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симферополь
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происшествия, симферополь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
17:04 14.10.2021
 
В Крыму задержали мужчину, "заминировавшего" здание Роспотребнадзора

В Крыму задержали мужчину, "заминировавшего" здание управления Роспотребнадзора

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, который отправил по электронной почте сообщение о "минировании" здания управления Роспотребнадзора в Симферополе, заведено уголовное дело, сообщили журналистам в МВД по Крыму.
Задержанным оказался 45-летний севастополец, который в среду направил по электронной почте заведомо ложное сообщение о минировании управления Роспотребнадзора в Симферополе, уточнили РИА Новости в МВД. Мотивы действий крымчанина устанавливаются, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), максимальная санкция - лишение свободы на срок в пять лет.
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ПроисшествияСимферопольФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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