https://ria.ru/20211014/krym-1754603626.html

В Крыму задержали мужчину, "заминировавшего" здание Роспотребнадзора

В Крыму задержали мужчину, "заминировавшего" здание Роспотребнадзора - РИА Новости, 14.10.2021

В Крыму задержали мужчину, "заминировавшего" здание Роспотребнадзора

Правоохранители задержали мужчину, который отправил по электронной почте сообщение о "минировании" здания управления Роспотребнадзора в Симферополе, заведено... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:04

2021-10-14T17:04

2021-10-14T17:04

происшествия

симферополь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, который отправил по электронной почте сообщение о "минировании" здания управления Роспотребнадзора в Симферополе, заведено уголовное дело, сообщили журналистам в МВД по Крыму.Задержанным оказался 45-летний севастополец, который в среду направил по электронной почте заведомо ложное сообщение о минировании управления Роспотребнадзора в Симферополе, уточнили РИА Новости в МВД. Мотивы действий крымчанина устанавливаются, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), максимальная санкция - лишение свободы на срок в пять лет.

https://ria.ru/20211014/elizaveta-1754501913.html

симферополь

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, симферополь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия