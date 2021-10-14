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В Крыму задержали мужчину, "заминировавшего" здание Роспотребнадзора
В Крыму задержали мужчину, "заминировавшего" здание Роспотребнадзора - РИА Новости, 14.10.2021
В Крыму задержали мужчину, "заминировавшего" здание Роспотребнадзора
Правоохранители задержали мужчину, который отправил по электронной почте сообщение о "минировании" здания управления Роспотребнадзора в Симферополе, заведено... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:04
2021-10-14T17:04
2021-10-14T17:04
происшествия
симферополь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, который отправил по электронной почте сообщение о "минировании" здания управления Роспотребнадзора в Симферополе, заведено уголовное дело, сообщили журналистам в МВД по Крыму.Задержанным оказался 45-летний севастополец, который в среду направил по электронной почте заведомо ложное сообщение о минировании управления Роспотребнадзора в Симферополе, уточнили РИА Новости в МВД. Мотивы действий крымчанина устанавливаются, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), максимальная санкция - лишение свободы на срок в пять лет.
https://ria.ru/20211014/elizaveta-1754501913.html
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происшествия, симферополь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
В Крыму задержали мужчину, "заминировавшего" здание Роспотребнадзора
В Крыму задержали мужчину, "заминировавшего" здание управления Роспотребнадзора