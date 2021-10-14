https://ria.ru/20211014/kredit-1754572185.html

Оренбуржью одобрили инфраструктурный кредит на 5,9 млрд рублей

Оренбуржью одобрили инфраструктурный кредит на 5,9 млрд рублей - РИА Новости, 14.10.2021

Оренбуржью одобрили инфраструктурный кредит на 5,9 млрд рублей

Оренбургская область получит инфраструктурный кредит на 5,9 миллиарда рублей, редства будут направлены на комплексную застройку нового жилого района "Молодой... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:58

2021-10-14T14:58

2021-10-14T14:58

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

жилье

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ОРЕНБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Оренбургская область получит инфраструктурный кредит на 5,9 миллиарда рублей, редства будут направлены на комплексную застройку нового жилого района "Молодой Оренбург", сообщил губернатор региона Денис Паслер.Проект перспективной комплексной застройки района "Молодой Оренбург" глава региона представил в режиме видеоконференции на заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.По словам Паслера, масштабный проект предусматривает строительство жилья для более, чем 180 тысяч жителей, детских садов, школ, поликлиник и больницы, а также коммерческих объектов.Бюджетный кредит направят на технологическое присоединение к сетям и строительство дорог. Под комплексную застройку выбрана территория площадью в 605 гектаров на северо-востоке областного центра. Мастер-план развития территории был разработан Центром развития архитектуры и городской среды Оренбургской области совместно с компанией "Атлас".Проект предполагает создание инфраструктуры, включая 29 детских садов, 13 школ, 4 поликлиники и одну больницу. Его реализация будет проходить поэтапно – с 2022 по 2036 годы. По итогу планируется ввести в эксплуатацию около 3,3 миллиона квадратных метров жилья и 330 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. В период эксплуатации планируется создать 6480 новых рабочих мест.

https://ria.ru/20210910/investitsii-1749550228.html

оренбургская область

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оренбургская область, денис паслер, жилье