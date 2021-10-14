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Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20211014/kredit-1754572185.html
Оренбуржью одобрили инфраструктурный кредит на 5,9 млрд рублей
Оренбуржью одобрили инфраструктурный кредит на 5,9 млрд рублей - РИА Новости, 14.10.2021
Оренбуржью одобрили инфраструктурный кредит на 5,9 млрд рублей
Оренбургская область получит инфраструктурный кредит на 5,9 миллиарда рублей, редства будут направлены на комплексную застройку нового жилого района "Молодой... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:58
2021-10-14T14:58
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
жилье
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ОРЕНБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Оренбургская область получит инфраструктурный кредит на 5,9 миллиарда рублей, редства будут направлены на комплексную застройку нового жилого района "Молодой Оренбург", сообщил губернатор региона Денис Паслер.Проект перспективной комплексной застройки района "Молодой Оренбург" глава региона представил в режиме видеоконференции на заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.По словам Паслера, масштабный проект предусматривает строительство жилья для более, чем 180 тысяч жителей, детских садов, школ, поликлиник и больницы, а также коммерческих объектов.Бюджетный кредит направят на технологическое присоединение к сетям и строительство дорог. Под комплексную застройку выбрана территория площадью в 605 гектаров на северо-востоке областного центра. Мастер-план развития территории был разработан Центром развития архитектуры и городской среды Оренбургской области совместно с компанией "Атлас".Проект предполагает создание инфраструктуры, включая 29 детских садов, 13 школ, 4 поликлиники и одну больницу. Его реализация будет проходить поэтапно – с 2022 по 2036 годы. По итогу планируется ввести в эксплуатацию около 3,3 миллиона квадратных метров жилья и 330 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. В период эксплуатации планируется создать 6480 новых рабочих мест.
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оренбургская область, денис паслер, жилье
14:58 14.10.2021
 

Оренбуржью одобрили инфраструктурный кредит на 5,9 млрд рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ОРЕНБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Оренбургская область получит инфраструктурный кредит на 5,9 миллиарда рублей, редства будут направлены на комплексную застройку нового жилого района "Молодой Оренбург", сообщил губернатор региона Денис Паслер.
Проект перспективной комплексной застройки района "Молодой Оренбург" глава региона представил в режиме видеоконференции на заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
По словам Паслера, масштабный проект предусматривает строительство жилья для более, чем 180 тысяч жителей, детских садов, школ, поликлиник и больницы, а также коммерческих объектов.
Бюджетный кредит направят на технологическое присоединение к сетям и строительство дорог. Под комплексную застройку выбрана территория площадью в 605 гектаров на северо-востоке областного центра. Мастер-план развития территории был разработан Центром развития архитектуры и городской среды Оренбургской области совместно с компанией "Атлас".
Проект предполагает создание инфраструктуры, включая 29 детских садов, 13 школ, 4 поликлиники и одну больницу. Его реализация будет проходить поэтапно – с 2022 по 2036 годы. По итогу планируется ввести в эксплуатацию около 3,3 миллиона квадратных метров жилья и 330 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. В период эксплуатации планируется создать 6480 новых рабочих мест.
"Региону необходима поддержка в реализации масштабного проекта застройки областного центра. Создание нового городского района с системой общественных центров и зон притяжения, развитым транспортным и ландшафтно-рекреационным каркасом позволит выполнить приоритетные для нас задачи - обеспечить высокий уровень жизни, благополучия и здоровья оренбуржцев", - отметил Паслер.
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Оренбургская областьОренбургская областьДенис ПаслерЖилье
 
 
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